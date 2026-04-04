'Mudo' Rodríguez sorprendió al revelar de qué equipo es hincha: "Se van a ofender..."

El mítico exdefensor de la selección peruana, Alberto Rodríguez, estuvo en una reciente edición del programa 'Hazme el Aguante', donde fue entrevistado por los exporteros José Carvallo y Diego Penny, quienes le consultaron por su hinchaje, ya que el 'Mudo' pudo vestir las camisetas de Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Ante esta cuestión, Rodríguez sorprendió con su respuesta. Aunque admitió que su carrera comenzó en Cristal, prefirió no profundizar más, ya que considera que podría herir susceptibilidades.

'Mudo' Rodríguez sorprendió al revelar de qué equipo es hincha

Rodríguez afirmó que su corazón está con el club rimense, destacando el afecto que siente por él.

"La verdad que si lo digo, no pues. Sporting Cristal claro, salí de ahí, pero también.. no mejor no, muchos se van a ofender, mejor no. Lo voy a dejar en Cristal nada más. Le tengo un gran cariño", empezó explicando.

Aunque en otro momento, el 'Mudo' fue consultado sobre la diferencia entre vestir la camiseta de los tres clubes más grande del Perú. "Sporting Cristal es un club más ordenado todo, no hay problema de nada. Siempre ha sido así", empezó explicando.

Además, el exdefensor habló sobre su experiencia en la 'U'.

"La 'U' es un gran club. Llegué en el 2017, estaba el 'Loco' Vargas, 'Pana' Tejada, Alexi Gómez, teníamos un buen equipo, pero cuando tú estás bien en un club grande, la pasas bien, el tema en la 'U' cuando no la pasas bien, la barra te aprieta y todo, pero es normal eso".