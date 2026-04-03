¿Indirecta a Chávez y Robertson? Barreto tuvo tajante opinión sobre peruanos en el exterior

¡No se guardó nada! En una reciente edición del programa 'Nada que no sepa', se tuvo de invitado a Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, quien fue consultado sobre Felipe Chávez, esto tras no aceptar la convocatoria del estratega Mano Menezes para los partidos contra Senegal y Honduras.

Es en este contexto que la ‘Muñeca’ tuvo tajantes palabras sobre este tipo de situaciones, pues resaltó que muchas veces le preguntan a qué jugadores traerán para representar al país; no obstante, dejó en claro que el proceso de captación no intenta convencer a los jugadores a la fuerza. Estas palabras hicieron recordar cuando la selección estuvo muy interesada en Alexander Robertson, jugador australiano con ascendencia peruana que se decantó a jugar por los ‘Socceroos’

Manuel Barreto tuvo tajante opinión sobre peruanos en el exterior

Para el directivo, señaló que representar a la Bicolor representa un honor, por lo que manifestó que nunca traerá a ningún jugador por la fuerza.

“Nunca voy a traer a alguien que lo tenga que obligar o convencer ‘por favor, viste la casaquilla’, no. Es un honor grande y estoy absolutamente convencido de eso”, fueron las palabras de Barreto.

Cabe señalar que el actual volante del Club Colonia de Alemania decidió quedarse en su equipo para pelear por no descender.

Video: Nada que no sepa

Barreto habló sobre el scouting que realiza la selección peruana

Manuel Barreto detalló que, entre julio y marzo, la Secretaría Técnica liderada por José Bellina ha contactado a cerca de 150 jóvenes de la comunidad peruana en el exterior.

De ese total, 20 ya han debutado en diferentes categorías de la selección, como Fabio Gruber en la mayor o Christian Vigil en la sub-16, lo que evidencia el alcance reciente de la política de integración de talentos internacionales.