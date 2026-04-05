Rabanal dio drástica noticia sobre jugador de la 'U' para debut en Libertadores: "No sé si llegará"

Universitario de Deportes se enfoca ahora en su debut en el Copa Libertadores ante Deportes Tolima, luego de haber vencido en el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima. Sin embargo, este duelo dejó a los hinchas preocupados luego de que el DT Javier Rabanal revelara que un destacado jugador puede perderse el debut en el torneo internacional.

Javier Rabanal dio drástica noticia sobre jugador de Universitario para debut en Libertadores

Luego de ganar el clásico en el Monumental, el técnico de Universitario, Javier Rabanal, se pronunció en conferencia de prensa y se refirió a la lesión que sufrió Lisandro Alzugaray en este encuentro y que lo llevó a ser sustituido antes del final del partido.

El estratega español señaló que el delantero estuvo con molestias físicas en la previa del encuentro y elogió su profesionalismo ya que estuvo 100 % enfocado en su rehabilitación para estar en las mejores condiciones. Sin embargo, estremeció a los hinchas al revelar terminó con un gemelo lesionado y es seria duda para el partido ante Deportes Tolima.

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"Lisandro llegó muy justo al partido. Tiene 35 años, lo ha ganado todo, ganó Sudamericana con un gol suyo y ha hecho todo el esfuerzo que un profesional puede hacer para estar en este partido. Se ha tratado sólo en casa, pasa que ese gemelo que ha estado medio cargado se le ha terminado de trabar. No sé si llegará para el martes", expresó.

Del mismo modo, Javier Rabanal recalcó que si en caso no logra recuperarse para el debut en Copa Libertadores, el equipo tiene grandes alternativas para suplir su ausencia en el ataque. Esto, ya que recuperaron a sus principales atacantes y ya están en condiciones de poder iniciar acciones.

"Ya ha entrado Edison Flores, ya tenemos al 'Tunche', que hoy está fresco porque no ha jugado, además tenemos a Sekou Gassama arriba. Veremos cómo está, (…), Si no tengo a José Carabalí y Lisandro Alzugaray tengo a cualquiera de los delanteros a disposición para ir a Colombia a ganar.", aseveró el técnico español.

¿Cuándo juega Universitario vs Deportes Tolima?

El partido de Universitario vs Deportes Tolima por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores está programado para desarrollarse este martes 7 de abril. Este duelo se jugará desde las 9:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Colombia.