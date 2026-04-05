Prensa colombiana se rinde ante jugador de Universitario y advierte a Deportes Tolima: "Clave"

Universitario de Deportes se alista para lo que será el duelo ante Deportes Tolima por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026. Los cremas llegan de una gran victoria ante Alianza Lima en el clásico de la Liga 1 2026, por lo que la prensa colombiana tomó atención a este partido para destacar a uno de los jugadores.

Prensa colombiana destaca a futbolista de Universitario

Según pudo informar el medio ESPN Colombia, se trata de Alex Valera que fue titular en el clásico ante Alianza Lima. Pese a que no convirtió en el choque ante los blanquiazules, dicho país genera alerta en el país 'cafetero' sabiendo que los 'merengues' se harán presente en su nación para el duelo ante Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Álex Valera es uno de los jugadores que genera alerta en Colombia. Foto: Carlos Félix | URPI-LR

Saben que es el máximo goleador del cuadro crema y que tiene mucha experiencia en certámenes internacionales como lo es la Copa Libertadores. Adicional a ello, entienden que la 'U' llega a esta temporada del torneo Conmebol por ser uno de los equipos que clasificó a las últimas llaves de octavos de final, por lo que hay mucha alerta en el combinado 'vinotinto y oro'.

“Universitario, tras haber alcanzado los octavos de final del torneo internacional la pasada campaña, está en la obligación de empezar su temporada 2026 con un triunfo que le permita repetir la hazaña de clasificar a instancias de eliminación. Alex Valera es el máximo goleador de Universitario en 2026, siendo además un futbolista que ya conoce de anotar en plaza internacional, siendo clave por dos triunfos en fase de grupos la última campaña.“, declaró.

ESPN Colombia destaca a Alex Valera de Universitario.

Universitario vs Deportes Tolima: cuándo juega, horario y dónde ver

El partido entre Universitario y Deportes Tolima por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026 se juega este martes 7 de abril a las 21.00 horas locales (2.00 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.