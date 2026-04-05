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Javier Rabanal lanza fuerte comentario contra hinchas de Universitario: "No los voy a convencer"

Universitario derrotó a Alianza Lima bajo el mando de Javier Rabanal, quien sorprendió con declaraciones tras críticas de los hinchas.

Francisco Esteves
Javier Rabanal dejó fuerte comentario contra hinchas de Universitario.
Javier Rabanal dejó fuerte comentario contra hinchas de Universitario.
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Javier Rabanal, director técnico de Universitario de Deportes, estaba al filo del despido y se ganó seguir un tiempo más en Ate gracias a la victoria sobre Alianza Lima en el clásico. Sin embargo, el entrenador merengue de todas formas decidió hablar sobre las críticas que llegan cada semana en su contra.

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La 'U' derrotó al elenco blanquiazul en casa, pero de todas formas siguieron los malos comentarios por parte de la hinchada debido a que muchos creen no haber dominado el partido y que el gol llegó de una acción distante en la que sus jugadores se inspiraron. Por ello, el entrenador español se cansó y fue contundente en una breve charla con la prensa.

Las críticas van a estar, porque hay una corriente que parece que si hubieran estado los entrenadores anteriores, hubiese campeonato seguro. Las críticas no me afectan. Si no creen en el proyecto no van a creer igual, no los voy a convencer, indicó Javier Rabanal para sorpresa de todos los hinchas de Universitario de Deportes.

De esta forma, el director técnico dio a conocer su punto de vista y cree firmemente que las críticas seguirán, pero que él no planea convencer a nadie sino que únicamente seguirá haciendo su trabajo como hasta la fecha. La victoria sobre Alianza Lima lo acerca al objetivo que es salir campeón del Torneo Apertura 2026.

Trayectoria de Javier Rabanal

A lo largo de su carrera, estos han sido sus clubes:

  • Regla C. F.
  • San Gerardo C. F.
  • C. D. Laguna
  • U. D. Esperanza
  • Atlético Pinar
  • C. D. Candela
  • Escuela de Fútbol Martín Marrero
  • U. D. Los Llanos
  • Atlético Victoria
  • Atlético Restinga
  • C. D. Z. Esperanza
  • Futuro Soccer Academy
  • Leyi Academy
  • Willem II (Jefe de metodología)
  • PSV Eindhoven (Segundo entrenador)
  • Independiente Juniors
  • Independiente del Valle
  • Universitario

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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