Hoy domingo 5 de abril viviremos emocionantes partidos alrededor de todo el planeta fútbol. Habrá juegos en la Liga Argentina, como que River frente a Belgrano. Por la Liga 1, Juan Pablo II de Cueva enfrentará a UTC. En la Serie A se realizará el clásico entre Inter vs Roma. Horarios y canales para ver el compromiso.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:45
|Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos
|L1 MAX
|15:30
|Juan Pablo II vs. UTC
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Gimnasia L.P. vs. Huracán
|1xBet
|16:00
|River Plate vs. Belgrano
|ESPN y Disney Plus
|18:30
|Central Córdoba vs. Newells
|1xBet
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:00
|Getafe vs. Athletic Club
|ESPN y Disney Plus.
|9:15
|Valencia vs. Celta de Vigo
|DSports y DGO.
|11:30
|Real Oviedo vs. Sevilla
|ESPN 2 y Disney Plus.
|14:00
|Alavés vs. Osasuna
|ESPN 3 y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:30
|Unión Berlín vs. ST. Pauli
|ESPN 5 y Disney Plus.
|10:30
|Eintracht Fráncfort vs. Colonia
|ESPN 5 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Angers vs. Lyon
|ESPN 2 y Disney Plus
|10:15
|Le Havre vs. Auxerre
|Disney Plus
|10:15
|Lorient vs. Paris FC
|Disney Plus
|10:15
|Metz vs. Nantes
|ESPN 2 y Disney Plus
|13:45
|Mónaco vs. Marsella
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Cremonese vs. Bolonia
|Disney Plus y ESPN 4
|11:00
|Pisa vs. Torino
|ESPN y Disney Plus
|13:45
|Inter vs. Roma
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Tacna Heroica vs. Binacional
|—
|15:00
|Carlos Mannucci vs. San Martín
|—
|15:00
|CNI vs. Minas
|—
|15:15
|Unión Comercio vs. César Vallejo
|—
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|GV San Jose vs. Academia del Balompié
|Bet365
|16:15
|Universitario de Vinto vs. The Strongest
|Bet365
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Chapecoense vs Vitória
|Bet365
|15:30
|Atlético MG vs Athletico PR
|Bet365
|15:30
|Flamengo vs. Santos
|TV Globo Internacional
|17:30
|Bahia vs. Palmeiras
|Bet365
|17:30
|Corinthians vs. Internacional
|Bet365
|18:00
|Mirassol vs. Bragantino
|Bet365
|18:00
|Gremio vs. Remo
|Liga 1 MAX
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:30
|Depotivo Concepción vs. Colo Colo
|Bet365
|17:00
|U. De Chile vs. La Serena
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Cúcuta vs. América de Cali
|Win Play
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Saprissa vs. Pérez Zeledón
|Bet365
|18:00
|Puntarenas FC vs. Herediano
|Bet365
|20:00
|Alajuelense vs Guadalupe
|Bet365
Partidos de hoy por la FA Cup
|Hora
|Partido
|Canal
|10:30
|West Ham vs. Leeds Utd.
|Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga MX
|Hora
|Partido
|Canal
|21:07
|Guadalajara vs. Pumas
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Leones del Norte vs. Delfín
|Zapping
|15:30
|Manta vs. Técnico U
|Zapping
|18:10
|Macará vs. Aucas
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Unión Cocle vs. Independiente
|Bet365
|18:15
|Árabe vs Sporting SM
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|S. Ameliano vs. Sp. Luqueño
|Bet365
|18:30
|Guaraní vs. Libertad
|Bet365
Partidos de hoy por el Campeonato Sudamericano Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Ecuador vs Colombia
|DGO
|18:00
|Uruguay vs. Paraguay
|DGO
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Albion vs. Cerro Largo
|Disney Plus
|13:30
|CA Cerro vs Defensor Sporting
|Disney Plus
|16:30
|Liverpool M. vs Maldonado
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Estudiantes M. vs Portuguesa
|Bet365
Horarios y canales para ver en Perú, Colombia y Ecuador.