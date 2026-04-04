Alianza Lima vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley
Tabla de la Liga 1 2026 tras triunfo de la U

Partidos de hoy, domingo 5 de abril: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO

Conoce la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY domingo 5 de abril. Habrá acción por LaLiga, Liga Argentina, Liga 1 y etc. Horarios y canales para ver fútbol GRATIS.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY domingo 5 de abril.
Programación de partidos que se realizarán HOY domingo 5 de abril.
Hoy domingo 5 de abril viviremos emocionantes partidos alrededor de todo el planeta fútbol. Habrá juegos en la Liga Argentina, como que River frente a Belgrano. Por la Liga 1, Juan Pablo II de Cueva enfrentará a UTC. En la Serie A se realizará el clásico entre Inter vs Roma. Horarios y canales para ver el compromiso.

Canal confirmado para ver Real Madrid vs Bayern Múnich por cuartos de final de Champions League

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Real Madrid vs Bayern Múnich por cuartos de final de Champions League

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:45Sport Huancayo vs. Comerciantes UnidosL1 MAX
15:30Juan Pablo II vs. UTCL1 MAX

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

HorariosPartidosCanales
13:30Gimnasia L.P. vs. Huracán1xBet
16:00River Plate vs. BelgranoESPN y Disney Plus
18:30Central Córdoba vs. Newells1xBet

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
7:00Getafe vs. Athletic ClubESPN y Disney Plus.
9:15Valencia vs. Celta de VigoDSports y DGO.
11:30Real Oviedo vs. SevillaESPN 2 y Disney Plus.
14:00Alavés vs. OsasunaESPN 3 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
8:30Unión Berlín vs. ST. PauliESPN 5 y Disney Plus.
10:30Eintracht Fráncfort vs. ColoniaESPN 5 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
8:00Angers vs. LyonESPN 2 y Disney Plus
10:15Le Havre vs. AuxerreDisney Plus
10:15Lorient vs. Paris FCDisney Plus
10:15Metz vs. NantesESPN 2 y Disney Plus
13:45Mónaco vs. MarsellaESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
8:00Cremonese vs. BoloniaDisney Plus y ESPN 4
11:00Pisa vs. TorinoESPN y Disney Plus
13:45Inter vs. RomaESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 2

HorariosPartidosCanales
13:00Tacna Heroica vs. Binacional
15:00Carlos Mannucci vs. San Martín
15:00CNI vs. Minas
15:15Unión Comercio vs. César Vallejo

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00GV San Jose vs. Academia del BalompiéBet365
16:15Universitario de Vinto vs. The StrongestBet365

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:00Chapecoense vs VitóriaBet365
15:30Atlético MG vs Athletico PRBet365
15:30Flamengo vs. SantosTV Globo Internacional
17:30Bahia vs. PalmeirasBet365
17:30Corinthians vs. InternacionalBet365
18:00Mirassol vs. BragantinoBet365
18:00Gremio vs. RemoLiga 1 MAX

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
14:30Depotivo Concepción vs. Colo ColoBet365
17:00U. De Chile vs. La SerenaBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
16:00Cúcuta vs. América de CaliWin Play

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
16:00Saprissa vs. Pérez ZeledónBet365
18:00Puntarenas FC vs. HeredianoBet365
20:00Alajuelense vs GuadalupeBet365

Partidos de hoy por la FA Cup

HoraPartidoCanal
10:30West Ham vs. Leeds Utd.Disney Plus.

Partidos de hoy por la Liga MX

HoraPartidoCanal
21:07Guadalajara vs. Pumas

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
13:00Leones del Norte vs. DelfínZapping
15:30Manta vs. Técnico UZapping
18:10Macará vs. AucasZapping

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HorariosPartidosCanales
16:00Unión Cocle vs. IndependienteBet365
18:15Árabe vs Sporting SMBet365

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:30S. Ameliano vs. Sp. LuqueñoBet365
18:30Guaraní vs. LibertadBet365

Partidos de hoy por el Campeonato Sudamericano Sub 17

HorariosPartidosCanales
15:00Ecuador vs ColombiaDGO
18:00Uruguay vs. ParaguayDGO

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
8:00Albion vs. Cerro LargoDisney Plus
13:30CA Cerro vs Defensor SportingDisney Plus
16:30Liverpool M. vs MaldonadoDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:00Estudiantes M. vs PortuguesaBet365

Horarios y canales para ver en Perú, Colombia y Ecuador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

