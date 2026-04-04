Tremendo triunfazo de River Plate ante Belgrano por la Liga Profesional. El equipo del ‘Chacho’ Coudet no tuvo piedad del' ‘Pirata’ y lo goleó por 3-0 gracias a un doblete de Galvan y otro más de Colidio. Con este triunfo, el ‘Millonario’ escaló a la segunda casilla de la tabla de posiciones con 23 unidades.

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River Plate vs. Belgrano EN VIVO HOY: alineaciones confirmadas del partido

Formación de River Plate: Beltrán; Bustos, Martínez Quarta, Rivero, Viña; Moreno, Fausto Vera, Colidio, Galván, Subiabre; Driussi.

Formación de Belgrano: Cardozo; Benítez, Morales, Maldonado, Ricca; Sánchez, Vázquez, Rigoni, Zelarayan, González; Passerini.

¿A qué hora juega River Plate vs. Belgrano?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido de River Plate vs. Belgrano, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional:

Perú, Ecuador y Colombia: 4:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 5:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 6:00 p. m.

México y Centroamérica: 3:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, MIami y Nueva York): 5:00 p. m.

España: 11:00 p. m.

¿Dónde pasan el partido de River Plate vs. Belgrano EN VIVO?

El duelo entre River Plate vs. Belgrano de Córdoba por la Liga Profesional Argentina será transmitido EN VIVO mediante la señal exclusiva de ESPN y Disney Plus para todo el territorio peruano.

Por su parte, en Argentina la transmisión del encuentro estará a cargo EN DIRECTO de las señales de TNT Sports y Max, dependiendo la preferencia del televidente.

¿En qué canal pasan el partido de River Plate vs. Belgrano EN VIVO?

Si deseas ver el partido de River Plate vs. Belgrano, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, deberás estar atento a los siguiente canales de transmisión, dependiendo el país en donde te ubiques.

Argentina: TNT Sports y Max.

Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.

Chile: ESPN y Disney Plus.

Paraguay y Uruguay: ESPN.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

México y Centroamérica: Disney Plus.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, Vamos.

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV y TyC Sports.

Previa del partido de River Plate vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026 de Liga Profesional

River Plate llega a este partido con la mente puesta en seguir con su racha de victoria y sumar su cuarto triunfo al hilo. El cuadro comandado por Eduardo Coudet tiene la mente puesta en seguir disputando la pelea por el liderato del torneo y para ello deberá hacerse fuerte en casa.

River Plate buscará acercarse al líder de la Liga Profesional y seguir con su racha de victorias

La mala noticia para el ‘Millonario’ es que no podrán contar con la presencia de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, quienes quedaron fuera por suspensión y lesión, respectivamente. La buena noticia es que seguirán contando con la presencia de Sebastián Driussi como su ‘9’.

Por su parte, Belgrano ha sorprendido de gran manera con su rendimiento en esta temporada y, pese a que sufrió una derrota en la última fecha, están ubicados en el cuarto lugar de la tabla. Para este duelo, el DT Ricardo Zielinski tiene la oportunidad perfecta para dar el golpe y quedarse con los tres puntos.

Belgrano quiere volver al triunfo tras la derrota ante Racing en la fecha 11

River Plate vs. Belgrano: pronóstico y cuánto paga en apuestas

River Plate es considerado como el favorito para vencer a Belgrano en el Más Monumental. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casas de apuestas River Plate Empate Belgrano Betsson 1.60 3.65 6.20 Betano 1.62 3.90 6.50 Bet365 1.57 3.60 6.25 1xBet 1.59 3.70 5.93 Coolbet 1.60 3.75 6.30

River Plate vs. Belgrano: historial de enfrentamientos

18/05/2024 | River Plate 3-0 Belgrano (Liga Profesional)

02/12/2023 | River Plate 2-1 Belgrano (Copa Argentina)

04/02/2023 | Belgrano 2-1 River Plate (Liga Profesional)

18/08/2018 | River Plate 0-0 Belgrano (Liga Profesional)

18/03/2018 | River Plate 3-1 Belgrano (Liga Profesional)

River Plate vs. Belgrano: alineaciones posibles del partido

Posible formación de River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Posible formación de Belgrano: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Lucas Passerini.