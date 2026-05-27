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Boca Juniors vs. U. Católica por Copa Libertadores: ¿a qué hora juegan y dónde ver?
Boca Juniors vs. U. Católica chocan este jueves por la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Boca Juniors vs. U. Católica se enfrentan este jueves 28 de mayo en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, en un partido correspondiente a la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.
PUEDES VER: Clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026: así terminaron los grupos
Boca Juniors vs. U. Católica: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Copa Libertadores y deseas sintonizar el cotejo entre Boca Juniors vs. U. Católica, por la última fecha del grupo D, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 18.30 horas
- Perú: 19.30 horas
- Colombia: 19.30 horas
- Ecuador: 19.30 horas
- Bolivia: 20.30 horas
- Chile: 20.30 horas
- Venezuela: 20.30 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 20.30 horas
- Argentina: 21.30 horas
- Brasil: 21.30 horas
- Paraguay: 21.30 horas
- Uruguay: 21.30 horas
¿Dónde ver Boca Juniors vs. U. Católica?
- Argentina: Fox Sports
- Brasil: Disney Plus
- Chile: ESPN 5 y Disney Plus
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus
- México: ESPN 2 y Disney Plus
- Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus
- Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV y Fanatiz USA
Boca Juniors vs. U. Católica por el grupo D de la Copa Libertadores 2026
Será la segunda vez en 2026 que los clubes Boca Juniors y Universidad Católica se vean las caras. De acuerdo con la tabla de posiciones del grupo D, el conjunto argentino está en la obligación de ganar para clasificar a los octavos de final de la presente edición de la Copa Libertadores, mientras que el elenco chileno solo necesita un empate para continuar en la competición.
Los Xeneizes, con 7 puntos, querrán aprovechar la nueva regla del enfrentamiento directo entre ambos equipos para intentar quedar primeros del grupo D, siempre y cuando ganen en La Bombonera. Por su parte, los Cruzados (con 10 unidades) han venido de menos a más en la Copa Libertadores 2026 y están a un empate de sellar su pase a octavos de final.
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