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Boca Juniors vs. U. Católica por Copa Libertadores: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Boca Juniors vs. U. Católica chocan este jueves por la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Boca Juniors y U. Católica juegan por la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores 2026.
Boca Juniors y U. Católica juegan por la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores 2026. | Foto: Boca Juniors / Universidad Católica
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Boca Juniors vs. U. Católica se enfrentan este jueves 28 de mayo en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, en un partido correspondiente a la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.

Aquí podrás conocer a los equipos clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026: así terminaron los grupos

Boca Juniors vs. U. Católica: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Copa Libertadores y deseas sintonizar el cotejo entre Boca Juniors vs. U. Católica, por la última fecha del grupo D, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 18.30 horas
  • Perú: 19.30 horas
  • Colombia: 19.30 horas
  • Ecuador: 19.30 horas
  • Bolivia: 20.30 horas
  • Chile: 20.30 horas
  • Venezuela: 20.30 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 20.30 horas
  • Argentina: 21.30 horas
  • Brasil: 21.30 horas
  • Paraguay: 21.30 horas
  • Uruguay: 21.30 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs. U. Católica?

  • Argentina: Fox Sports
  • Brasil: Disney Plus
  • Chile: ESPN 5 y Disney Plus
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus
  • México: ESPN 2 y Disney Plus
  • Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus
  • Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV y Fanatiz USA

Boca Juniors vs. U. Católica por el grupo D de la Copa Libertadores 2026

Será la segunda vez en 2026 que los clubes Boca Juniors y Universidad Católica se vean las caras. De acuerdo con la tabla de posiciones del grupo D, el conjunto argentino está en la obligación de ganar para clasificar a los octavos de final de la presente edición de la Copa Libertadores, mientras que el elenco chileno solo necesita un empate para continuar en la competición.

Los Xeneizes, con 7 puntos, querrán aprovechar la nueva regla del enfrentamiento directo entre ambos equipos para intentar quedar primeros del grupo D, siempre y cuando ganen en La Bombonera. Por su parte, los Cruzados (con 10 unidades) han venido de menos a más en la Copa Libertadores 2026 y están a un empate de sellar su pase a octavos de final.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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