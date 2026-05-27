Boca Juniors vs. U. Católica por Copa Libertadores: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Boca Juniors vs. U. Católica se enfrentan este jueves 28 de mayo en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, en un partido correspondiente a la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.

Boca Juniors vs. U. Católica: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Copa Libertadores y deseas sintonizar el cotejo entre Boca Juniors vs. U. Católica, por la última fecha del grupo D, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 18.30 horas

Perú: 19.30 horas

Colombia: 19.30 horas

Ecuador: 19.30 horas

Bolivia: 20.30 horas

Chile: 20.30 horas

Venezuela: 20.30 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 20.30 horas

Argentina: 21.30 horas

Brasil: 21.30 horas

Paraguay: 21.30 horas

Uruguay: 21.30 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs. U. Católica?

Argentina: Fox Sports

Brasil: Disney Plus

Chile: ESPN 5 y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus

México: ESPN 2 y Disney Plus

Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus

Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV y Fanatiz USA

Boca Juniors vs. U. Católica por el grupo D de la Copa Libertadores 2026

Será la segunda vez en 2026 que los clubes Boca Juniors y Universidad Católica se vean las caras. De acuerdo con la tabla de posiciones del grupo D, el conjunto argentino está en la obligación de ganar para clasificar a los octavos de final de la presente edición de la Copa Libertadores, mientras que el elenco chileno solo necesita un empate para continuar en la competición.

Los Xeneizes, con 7 puntos, querrán aprovechar la nueva regla del enfrentamiento directo entre ambos equipos para intentar quedar primeros del grupo D, siempre y cuando ganen en La Bombonera. Por su parte, los Cruzados (con 10 unidades) han venido de menos a más en la Copa Libertadores 2026 y están a un empate de sellar su pase a octavos de final.