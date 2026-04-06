- Hoy:
- Partidos de hoy
- FC Cajamarca vs Chankas
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Bayern Múnich
- Carlos Zambrano y Miguel Trauco
U. Católica vs Boca Juniors EN VIVO por Copa Libertadores: cuándo juegan, hora y canal
U. Católica vs. Boca Juniors chocan por la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores 2026. Conoce los horarios y dónde ver EN VIVO este partido.
Los clubes U. Católica vs. Boca Juniors juegan EN VIVO este martes un partido atractivo por la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Claro Arena de Santiago de Chile. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN, Chilevisión y Telefe. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
PUEDES VER: André Carrillo recibió una dura noticia a días de debutar en la Copa Libertadores con Corinthians
Luego de dos años sin disputar una fase de grupos de Copa Libertadores, Boca Juniors vuelve al torneo de clubes más importante del continente para intentar reconstruir su historia y volver a ser competitivo frente a otros clubes de renombre.
Los dirigidos por Claudio Úbeda llegan a la fecha 1 del grupo D sin saber lo que es perder desde febrero de este año. Su más reciente victoria fue ante Talleres y se ubica en el tercer lugar de la zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, a dos puntos del líder.
Por su parte, la Universidad Católica regresa a una Copa Libertadores después de tres años y lo hace en un momento irregular, ya que no ocupa el liderato en los torneos que participa en el fútbol chileno; sin embargo, podría motivarse luego de haber goleado —recientemente— por 6-1 a Palestino en el mismo escenario donde recibirá a los ‘Xeneizes’.
U. Católica vs. Boca Juniors: hora del partido de Copa Libertadores
Si te gusta ver los partidos de la Copa Libertadores y deseas sintonizar el encuentro entre la Universidad Católica vs. Boca Juniors, por la primera fecha del grupo D, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 18.30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 19.30 horas
- Bolivia y Venezuela: 20.30 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 20.30 horas
- Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21.30 horas
- España: 1.30 horas (del día siguiente)
¿Dónde ver U. Católica vs. Boca Juniors?
- Argentina: Telefe, Fox Sports y Disney Plus.
- Chile: Chilevisión, ESPN Premium y Disney Plus
- Brasil: Paramount+
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus
- México: ESPN 4 y Disney Plus
- Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus
- Estados Unidos: beIN Sports, Fanatiz USA y fuboTV
- España: LaLiga+
U. Católica vs. Boca Juniors: pronóstico del partido de Copa Libertadores
|Casas de apuestas
|Universidad Católica
|Empate
|Boca Juniors
|Betsson
|3.35
|2.98
|2.28
|Betano
|3.40
|3.05
|2.32
|Bet365
|3.40
|3.10
|2.30
|1XBET
|3.52
|3.12
|2.29
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90