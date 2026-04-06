U. Católica vs Boca Juniors EN VIVO por Copa Libertadores: cuándo juegan, hora y canal

Los clubes U. Católica vs. Boca Juniors juegan EN VIVO este martes un partido atractivo por la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Claro Arena de Santiago de Chile. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN, Chilevisión y Telefe. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Luego de dos años sin disputar una fase de grupos de Copa Libertadores, Boca Juniors vuelve al torneo de clubes más importante del continente para intentar reconstruir su historia y volver a ser competitivo frente a otros clubes de renombre.

Los dirigidos por Claudio Úbeda llegan a la fecha 1 del grupo D sin saber lo que es perder desde febrero de este año. Su más reciente victoria fue ante Talleres y se ubica en el tercer lugar de la zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, a dos puntos del líder.

Por su parte, la Universidad Católica regresa a una Copa Libertadores después de tres años y lo hace en un momento irregular, ya que no ocupa el liderato en los torneos que participa en el fútbol chileno; sin embargo, podría motivarse luego de haber goleado —recientemente— por 6-1 a Palestino en el mismo escenario donde recibirá a los ‘Xeneizes’.

U. Católica vs. Boca Juniors: hora del partido de Copa Libertadores

Si te gusta ver los partidos de la Copa Libertadores y deseas sintonizar el encuentro entre la Universidad Católica vs. Boca Juniors, por la primera fecha del grupo D, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 18.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19.30 horas

Bolivia y Venezuela: 20.30 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 20.30 horas

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21.30 horas

España: 1.30 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver U. Católica vs. Boca Juniors?

Argentina: Telefe, Fox Sports y Disney Plus.

Chile: Chilevisión, ESPN Premium y Disney Plus

Brasil: Paramount+

Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus

México: ESPN 4 y Disney Plus

Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus

Estados Unidos: beIN Sports, Fanatiz USA y fuboTV

España: LaLiga+

U. Católica vs. Boca Juniors: pronóstico del partido de Copa Libertadores