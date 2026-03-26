River Plate vs Boca Juniors: fecha, hora y canal TV para ver el superclásico argentino

¡Ya hay fecha y hora para lo que será el superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors! La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó que el partido entre los Millonarios y Xeneizes se llevará a cabo en el Estadio Monumental por la fecha 15. Para que los hinchas de estos dos grandes equipazos preparen la agenda para este día, a continuación, la programación del partido, este encuentro será el primer duelo del año.

¿Cuándo juega River Plate vs Boca Juniors?

Este encuentro se realizará este domingo 19 de abril, en el Estadio Monumental, recinto que cuenta con una capacidad para 84.567 espectadores.

¿A qué hora juega River Plate vs Boca Juniors?

En territorio peruano, este duelo argentino se podrá seguir desde las 5.00 p. m., mientras que en suelo argentino, el compromiso empezará a las 7.00 p. m. A continuación, los horarios para otros países del continente.

Perú, Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Brasil: 7.00 p. m. (puede variar en algunos estados)

¿Dónde ver el partido entre River Plate vs Boca Juniors?

De momento no hay un canal confirmado para ver este compromiso. No obstante, es posible que la transmisión del duelo se dé por TNT Sports y ESPN Premium, mientras que vía streaming sería por Fanatiz (internacional) o Disney+.

¿Cuántos partidos han protagonizado River Plate vs Boca Juniors?

En lo que va de historia, ambos cuadros han protagonizado 265 partidos oficiales durante su historia, siendo la rivalidad más conocida internacionalmente.

Últimos partidos de River Plate vs Boca Juniors