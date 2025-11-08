Boca Juniors vs River Plate EN VIVO: a qué hora, apuestas y dónde ver el superclásico

Boca Juniors y River Plate juegan este domingo 9 de noviembre en la Bombonera. El superclásico es válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional y está pactado para las 2:30 p.m. (hora Perú) y 4:30 p.m. (hora Argentina). La transmisión del partido estará a cargo de ESPN, Disney Plus y TNT Sports.

Un superclásico con un sabor especial. River Plate necesita ganar para calmar las críticas y recuperar la confianza de sus hinchas. Tras la derrota contra Gimnasia, el Monumental cantó el "que se vayan todos".

Marcelo Gallardo está atravesando una de sus peores rachas como entrenador. El 'Muñeca' no cuenta la fórmula para revertir los malos resultados, pero Stefano Di Carlo, flamante presidente de River, decidió brindarle su confianza al estratega y le renovó el contrato hasta diciembre del 2026.

Marcelo Gallardo es criticado por los hinchas, pero recibió el respaldo de la directiva.

Un gesto que sorprendió a los hinchas, pero llenó de confianza al plantel. En la conferencia de prensa previo al superclásico, Juan Fernando Quintero resaltó el gesto de renovar el contrato a Gallardo en plena crisis futbolísticas.

"El apoyo al entrenador es grandísimo. No solo por el momento que estamos pasando, de alguna forma todavía seguimos vivos en la Liga. También para nosotros saber que contamos con nuestro entrenador, con la energía, redobla la apuesta", expresó el jugador.

Boca Juniors, por su parte, atraviesa un buen momento deportivo. Ganaron a Barracas y a Estudiantes. Gracias a estos resultados están tranquilos en el segundo lugar de la tabla anual con 55 puntos, superando por cuatro unidades a River.

La gran motivación para el conjunto 'Xeneize' es la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si ganan o empatan en el superclásico, obtendrá el pase al magno torneo continental tras dos años de ausencia.

Y como dato no menor, asegurarán su presencia en los octavos del Torneo Clausura. Por esos motivos, Claudio Úbeda no meterá mano a su equipo y pondrá lo mejor de su plantel. Con Leandro Paredes en lugar de Tomás Belmonte.

"Es un partido, no solo muy importante por ser un clásico, sino por lo que lleva poder ganar. Nos clasifica a la próxima Libertadores, que es uno de los objetivos que tenemos, así que poder hacerlo el domingo y frente a un rival como River sería algo grandioso", puntualizó Paredes.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs. River Plate?

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs River Plate?

Horarios del superclásico Boca Juniors contra River Plate que se realizará en la Bombonera. En Perú, las acciones iniciarán a las 2:30 p.m.

México: 1:30 p.m.

Colombia y Ecuador: 2:30 p.m.

Venezuela y Bolivia: 3:30 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 4:30 p.m.

España: 8:30 p.m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs River Plate?

La transmisión del superclásico entre Boca Juniors y River Plate estará a cargo TNT Sports y ESPN en el territorio argentino. Vía streaming lo puedes ver por MAX y Disney Plus.

Perú: Disney Plus, TyC Sports Internacional y ESPN

Bolivia: Disney Plus, TyC Sports Internacional y ESPN

Brasil: Zapping, Claro TV, ESPN y Disney Plus

Chile: Disney Plus, TyC Sports Internacional y ESPN

Colombia: Disney Plus, TyC Sports Internacional y ESPN

Ecuador: Disney Plus, TyC Sports Internacional y ESPN

México: Fanatiz, Disney Plus y ESPN

Paraguay: Disney Plus, TyC Sports Internacional y ESPN

España: Movistar +

Uruguay: Disney Plus, TyC Sports Internacional y ESPN

Venezuela: Disney Plus, TyC Sports Internacional y ESPN

¿Cómo ver Boca Juniors vs. River en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, para ver EN VIVO el superclásico entre Boca y River debes sintonizar Fanatiz y TyC Sports Internacional.

Boca Juniors vs River Plate: apuestas

Apuestas Boca Juniors Empate River Plate Betsson 2.40 2.82 3.40 Betano 2.40 2.85 3.55 Bet365 2.35 2.82 3.50 1xBet 2.38 2.91 3.29 CoolBet 2.40 2.95 3.40 DoradoBet 2.36 2.80 3.50

Boca Juniors vs River Plate: Historial

Boca Juniors ganó 92 veces

River Plate ganó 88 partidos

Empataron en 84 ocasiones

Boca Juniors vs River Plate: últimos resultados

27.04.25 | River Plate 2-1 Boca Juniors

21.09.24 | Boca 0-1 River Plate

21.04.24 | River Plate 2-3 Boca Juniors

25.05.24 | River Plate 1-1 Boca Juniors

01.10.23 | Boca Juniors 0-2 River Plate

Boca Juniors vs River Plate: Posible alineaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.