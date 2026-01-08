Joao Grimaldo se encuentra en un gran nivel futbolístico después de destacar en el Riga FC y en la selección peruana. Por ello, a falta de oficialización, su ahora exentrenador en Letonia, Adrián Guľa, tuvo palabras sobre el futbolista peruano tras enterarse de que su nuevo destino será el Sparta Praga de la República Checa.

Técnico de Riga FC, Adrián Guľa, dio fuerte calificativo a Joao Grimaldo tras fichar por Sparta Praga

En conversación con iSport, Adrián Guľa, entrenador del Riga FC, fue consultado sobre las virtudes de Joao Grimaldo Ubidia y lo que puede aportar a su nuevo club, Sparta Praga.

El técnico eslovaco, Guľa, dejó en claro que Grimaldo es un futbolista muy talentoso, destacando por su técnica, regate, dribling y gambeta, a diferencia de sus próximos rivales checos.

Joao Grimaldo es nuevo jugador de Sparta Praga de la República Checa tras dejar Riga FC.

"Sus puntos fuertes son la técnica, la habilidad y el regate individual. Ahí es donde se diferencia de los jugadores checos y eslovacos. Nos beneficiamos de su calidad en jugadas a balón parado; tiene una diestra excelente. También me sorprendieron sus buenos datos de carrera", comenzó diciendo.

Además, Adrián Guľa, estratega de Riga FC, manifestó que, a pesar de haber sido un gran futbolista en el club de Letonia, Joao Grimaldo tuvo que tomarse un gran tiempo de adaptación, lo cual le costó, pero que al final le dio frutos.

"Él necesitó más tiempo para adaptarse. Ya había estado en Europa, pero Letonia tiene unas condiciones específicas. Aquí no hay mucho apoyo de la afición y necesita el espectáculo de los partidos importantes. (…) Cuando esté bien adaptado, marcará la diferencia en el equipo", continuó.

Asimismo, Guľa fue contundente al referirse a lo que tiene que suceder para que Grimaldo destaque en la República Checa, tal como lo hizo en Letonia. El técnico mencionó que una buena adaptación hará que marque una gran diferencia en el club checo.