¡Bombazo! Universitario sacude el mercado y tiene en la mira a Joao Grimaldo: "Gestiones..."

Universitario de Deportes sigue enfocado en poder reforzar su equipo con el objetivo de obtener el tetracampeonato en la siguiente temporada de la Liga 1 y superar la fase de grupos en la Copa Libertadores. En medio del mercado de fichajes, se conoció que los cremas buscan dar un golpe de autoridad sobre la mesa fichando a Joao Grimaldo.

Universitario tiene en la mira a Joao Grimaldo para el 2026

En Universitario son conscientes de la necesidad de potenciar su ofensiva de cara a la temporada 2026, con el objetivo de acercarse al cumplimiento de sus metas. En ese contexto, el periodista deportivo Fabián Camacho reveló que la dirección deportiva crema tiene interés en contar con los servicios de Joao Grimaldo, tras su destacada temporada defendiendo los colores del Riga FC.

De acuerdo con lo señalado por el hombre de prensa, el extremo nacional es una de las alternativas que maneja la directiva para reforzar el plantel. Asimismo, indicó que ya existen contactos entre los representantes del jugador y la dirigencia de la ‘U’ con la intención de llegar a un entendimiento.

Joao Grimaldo es pretendido por Universitario para la temporada 2026.

"Joao Grimaldo es opción en Universitario de Deportes. Hay gestiones de su agencia representativa con el jugador y con el club crema", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta personal de 'X'.

No obstante, cabe señalar que hasta el momento no se ha presentado una oferta formal por el extremo con pasado en Sporting Cristal. Además, es importante recordar que el mercado de fichajes suele ser cambiante, por lo que su eventual llegada al conjunto merengue aún no está definida.

Joao Grimaldo y su gran desempeño en 2025

Joao Grimaldo no empezó de la mejor manera este 2025 con Riga FC, luego de haber sido relegado como suplente e incluso quedando varios partidos fuera del primer equipo. No obstante, el futbolista de 22 años logró recuperarse en su rendimiento y volvió a destacar siendo considerado incluso como uno de los mejores del torneo.

Durante esta temporada, Grimaldo logró disputar 27 partidos con la camiseta de Riga FC, sumando más de 1600 minutos en campo y logrando anotar 4 goles, además de brindar 5 asistencias.

Joao Grimaldo: ¿Cuál es su valor de mercado?

Según el portal internacional Transfermarkt, Joao Grimaldo tiene un valor de mercado de 700 mil euros. Esta cifra registró un leve aumento hacia finales de 2025; sin embargo, su máximo histórico fue de 1,5 millones de euros, alcanzado en 2023.