Todo tiene su final: Universitario confirmó la salida de Flores para el 2026

Punto final. Tras muchos años vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes, finalmente Flores dejó de ser futbolista del cuadro estudiantil y así lo confirmó la institución merengue mediante su cuenta oficial de 'X', donde le dejó un emotivo mensaje que generó la reacción de sus hinchas.

Y es que, tras no haber salido campeón del fútbol peruano esta temporada, ya que perdieron la final de la Liga Femenina ante Alianza Lima, muchas jugadoras de la 'U' dieron un paso al costado y Kimbherly Flores lo llevó más allá debido a que anunció oficialmente su retiro del fútbol, luego de haber ganado tres títulos nacionales con las merengues. Aunque solo uno fue en la era profesional.

"Agradecemos el profesionalismo y garra brindados por Kimbherly Flores, quien se retira del fútbol luego de su paso con las Leonas, donde consiguió los títulos de 2014, 2019 y 2023. ¡Éxitos en tus futuros retos!", indicó Universitario de Deportes en redes sociales, confirmando el fin de la carrera de la futbolista de 35 años.

Kimbherly Flores es hermana de Edison Flores

Sí, la exfutbolista de la 'U' es hermana mayor de Edison Flores, actual tricampeón de la Liga 1 con la escuadra merengue. Muchas veces se les ha visto a ambos en el Estadio Monumental, ya sea apoyándose o compartiendo alguna ceremonia por parte de la institución deportiva. Ahora, ya únicamente el 'Orejas' queda en tienda crema.

Vale precisar que el jugador del plantel masculino todavía tiene contrato hasta fines de diciembre del 2028, es decir por tres temporadas más, pero no sabemos si se encuentra en los planes de Javier Rabanal para esta campaña. Por ello, muchos hinchas tienen intriga por saber si continuará en Ate para la campaña entrante o no.