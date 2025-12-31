Periodista de Almería da rotundo calificativo a Sekou Gassama, fichaje de Universitario: "No es..."
Sekou Gassama fue anunciado como nuevo delantero de Universitario y desde UD Almería un periodista tuvo un fuerte calificativo sobre el flamante 9 del cuadro merengue.
Universitario de Deportes oficializó la llegada de Sekou Gassama como nuevo delantero para la temporada 2026 de la Liga 1. Sin embargo, su fichaje ha traído comentarios divididos entre los hinchas que no desean su incorporación. Por ello, un periodista de UD Almería brindó las principales características del ariete español-senegalés.
Prensa de Almería dio rotundo calificativo a Sekou Gassama, flamante fichaje de Universitario
El periodista Piero Mendoza conversó con su homólogo español, Francisco Burgos, quien actualmente se dedica por completo a cubrir al UD Almería.
El también comunicador fue consultado sobre el desempeño de Sekou Gassama durante su paso por Almería entre 2017 y 2018, y posteriormente en 2019 y 2020.
"Sekou era una referencia en el área total, tenía gran capacidad de remate con los pies y destacaba especialmente en el cabeceo y el remate de cabeza. Físicamente era muy superior al resto, lo que le ayudaba a la hora de ganar balones y jugar a la espalda de la portería", comentó.
Video: Piero Mendoza
"Yo recuerdo un futbolista muy potente, muy físico. No es rápido, pero sí con un remate potente. Gassama estuvo en una época en la que faltaban delanteros y coincidió con Juan Muñoz como segunda línea. Yo recuerdo que Sekou necesitaba asociarse y tener un compañero detrás", continuó.
Para Francisco Burgos, el delantero tiene un gran potencial para ser un jugador que logre ganar los balones con los pies y con la cabeza dentro del área debido a su gran físico.
Sin embargo, también dejó en claro que Sekou Gassama no es un futbolista rápido, pero tiene un remate potente que puede ayudarlo a anotar goles importantes con Almería.
Sekou Gassama en Almería
En verano de 2017, Gassama disputó la tercera división con Almería B, donde en la temporada 17/18 anotó 21 goles, logrando que su equipo ascienda a Segunda B.
Y debido a su gran rendimiento, en 2019 fue promovido al primer equipo de Almería, donde también destacó y logró fichar por el Real Valladolid en 2020.
