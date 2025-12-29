Ex DT de Sekou Gassama da firme calificativo del nuevo delantero de la 'U': "Si tiene suerte..."

Universitario de Deportes anunció por todo lo alto la llegada de Sekou Gassama para que sea su flamante '9' para el 2026. Su llegada a tienda crema ha generado todo tipo de comentarios, más aún por los registros expuestos en cuanto a su rendimiento en la temporada 2025. Ante este panorama, Fran Fernández, DT que lo dirigió en Almería de España, rompió su silencio para calificar el nivel de juego del atacante senegalés-español.

Ex DT de Sekou Gassama calificó al nuevo delantero de Universitario

En una entrevista con "Exitosa Deportes", Fran Fernández tomó la palabra para comentar todo lo que vivió con Sekou Gassama en Almería de España. En primera instancia, contó que el atacante se encontraba en el equipo B de dicha institución, pero que gracias a su buen rendimiento saltó al primer equipo.

"A Sekou lo llamo para el Almería B y hace muy buena temporada. Más de 20 goles y eso vale para que el año siguiente esté en el primer equipo conmigo. Lo conozco bien. Es un delantero centro, rematador, muy fuerte, con mucha potencia física. Eso le vale para ganar muchos duelos. Si él tiene suerte con las lesiones y se adapta bien, va a ser un delantero que marque diferencias", manifestó Fran Fernández.

(VIDEO: Exitosa Deportes)

Seguido de ello, indicó que es uno de los pocos futbolistas con los que mantiene comunicación debido a su calidad de persona. Aclaró que le cuesta jugar mucho fuera del área, pero que dentro de terreno rival tiene muchos recursos para anotar y generar euforia en los aficionados.

"Él es buen profesional. Yo mantengo relación con él, porque es buena persona. Es un delantero centro de área, fuera del área le cuesta más. No es un delantero especialmente rápido. Protege el balón con espalda. Cuando le han dado confianza, lo ha hecho bien. En este último año le ha faltado continuidad. Defiende y presiona a los rivales. Incomoda a los centrales rivales. En el área tiene recursos", agregó.

Sekou Gassama jugará en Universitario este 2026.

Valor de mercado de Sekou Gassama

Según el portal "Transfermarkt", Sekou Gassama tiene un valor de mercado de 250 mil euros a sus 30 años de edad. El delantero tuvo su mejor versión en diversas temporadas cuando jugaba en España, en el que llegó a registrar una cifra de 500 mil euros en los años 2019, 2021, 2022 y 2024.