Franco Velazco dio fuerte comentario sobre Sekou Gassama tras llegar a Universitario: "Es un..."

Universitario de Deportes ha oficializado la contratación de Sekou Gassama como su nuevo delantero para la temporada 2026 de la Liga 1. No obstante, durante su llegada, seguidores o aficionados del equipo merengue han expresado críticas contundentes sobre este fichaje. Ante esta situación, el administrador temporal del club crema, Franco Velazco, ha salido a la defensa de su reciente adquisición.

Franco Velazco defendió a Sekou Gassama tras ser presentado como nuevo 9 de Universitario

En medio de los rumores que afirmaban que Gassama no se uniría al inicio de la pretemporada de Universitario debido a unos problemas físicos, el administrador temporal Velazco fue entrevistado por el medio 'Tiempo Crema', donde afirmó que hay ocasiones en las que los hinchas hablan sin tener la información correcta.

Por eso, dejo en claro que Sekou llegará recién a Lima a partir del 15 de enero para unirse al club. Sin embargo, no se debería a temas de condiciones físicas, sino a un problema familiar muy delicado que escapa de sus manos.

Video: Tiempo Crema

"Es un jugador con formación europea y ya tiene una tarea física encargada por el comando técnico. Por lo tanto, se espera que pueda reintegrarse en la quincena de enero. Estamos viendo cómo ayudarlo para que las cosas, ojalá, puedan darse de la mejor manera en favor de su familia y quizá pueda anticiparse su llegada", comentó.

"He visto con desagrado. No nos parece la crítica desenfrenada de los hinchas por el fichaje. Son pocos los que se están comportando de manera ponderada. La única forma de valorar a un jugador es por su desempeño en el campo de juego, cosa que aún no ha ocurrido", siguió.

Del mismo, Franco Velazco no se midió al momento de defender a Sekou Gassama, pues afirmó que hay personas que rodean al club y hablan mal del delantero español sin saber lo que pasa dentro del plantel.

"La gente que critica no sabe lo que pasa en la interna. Hay tantos estúpidos que hablan por Sekkou Gassama. Él tiene un problema familiar muy delicado, que esperemos se pueda solucionar", acotó.

"Obviamente al ser jugador de la 'U' se convierte en parte de nuestra familia, y lo estamos ayudando y arropando para que podamos tener buenas noticias de su entorno familiar y él pueda estar tranquilo. Hay incluso familiares menores que están involucrados y que no queremos afectar, entonces estamos cuidando la reserva de la confidencialidad. Pero el hincha sale a atacar, y no sabe el futbolista es un ser humano. Hoy Gassama está pasando por un momento muy complicado, difícil, y estamos ayudándolo a superar", concluyó.

Sekou Gassama llega a Universitario con varios meses sin jugar

La fuerte crítica que está recibiendo el fichaje de Sekou Gassama por Universitario de Deportes se debe a que el futbolista llegará a Perú con 5 meses sin pertenecer a un club, lo que significa que no ha tenido actividad futbolística en un torneo oficial. Es importante mencionar que su último equipo fue el CD Eldense de la segunda división de España y desde el 01 de julio de 2025 no ha disputado minutos.