El renovado once que alista Universitario con las llegadas de Romero, Gassama y Caín Fara

El mercado de fichajes en el fútbol peruano está agitado y es porque los clubes de la Liga 1 2026 buscarán ser protagonistas en la competencia para alcanzar el título nacional, sin embargo, en Universitario consideran tener una ligera ventaja por conservar la base del equipo que se consagró tricampeón.

La próxima temporada podría haber importantes cambios en la formación de la 'U' debido a la llegada del entrenador español Javier Rabanal, quien tendrá en sus manos el funcionamientos de los 'merengues'. Conoce cómo alinearía con la incorporación de Diego Romero, Sekou Gassama y Caín Fara.

Once de Universitario 2026

Diego Romero, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara, Andy Polo, César Inga, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, Alex Valera y Sekou Gassama.

Tras la salida de Sebastián Britos, el arquero titular será el exjugador de Banfield, quien regresa a Universitario tras pasar por el fútbol argentino. El 'Chiquito' será escoltado en la primera línea defensiva con tres elementos —como es habitual en la escuadra 'crema'— Santamaría, 'Jerarquía' y el recientemente anunciado Caín Fara.

En los laterales el ex DT de IDV mantendría a Andy Polo y César Inga, quien intercalaría con el ecuatoriano José Carabalí. Más arriba, Jesús Castillo será el pivote titular tras salida de Rodrigo Ureña. Y un poco más adelante estará Martín Pérez Guedes y Jairo Concha.

Finalmente en la delantera, estará el senegalés-español Sekou Gassama, estaría acompañado por Alex Valera; las cartas de gol que presentará la 'U' en este 2026, pero hay que considerar que alternará con Edison Flores y José el 'Tunche' Rivera.