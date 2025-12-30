0

El renovado once que alista Universitario con las llegadas de Romero, Gassama y Caín Fara

En 2026, Javier Rabanal dirigirá a Universitario con el reto de conseguir el tetracampeonato nacional. Conoce cuál sería la alineación renovada de los 'merengues'.

Shirley Marcelo
El once que formaría Universitario con sus fichajes.
El once que formaría Universitario con sus fichajes. | composición Líbero
COMPARTIR

El mercado de fichajes en el fútbol peruano está agitado y es porque los clubes de la Liga 1 2026 buscarán ser protagonistas en la competencia para alcanzar el título nacional, sin embargo, en Universitario consideran tener una ligera ventaja por conservar la base del equipo que se consagró tricampeón.

DT que dirigió a Sekou Gassama en Almería tuvo firme reacción al verlo en Universitario.

PUEDES VER: Ex DT de Sekou Gassama da firme calificativo del nuevo delantero de la 'U': "Si tiene suerte..."

La próxima temporada podría haber importantes cambios en la formación de la 'U' debido a la llegada del entrenador español Javier Rabanal, quien tendrá en sus manos el funcionamientos de los 'merengues'. Conoce cómo alinearía con la incorporación de Diego Romero, Sekou Gassama y Caín Fara.

Once de Universitario 2026

  • Diego Romero, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara, Andy Polo, César Inga, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, Alex Valera y Sekou Gassama.

Tras la salida de Sebastián Britos, el arquero titular será el exjugador de Banfield, quien regresa a Universitario tras pasar por el fútbol argentino. El 'Chiquito' será escoltado en la primera línea defensiva con tres elementos —como es habitual en la escuadra 'crema'— Santamaría, 'Jerarquía' y el recientemente anunciado Caín Fara.

En los laterales el ex DT de IDV mantendría a Andy Polo y César Inga, quien intercalaría con el ecuatoriano José Carabalí. Más arriba, Jesús Castillo será el pivote titular tras salida de Rodrigo Ureña. Y un poco más adelante estará Martín Pérez Guedes y Jairo Concha.

Finalmente en la delantera, estará el senegalés-español Sekou Gassama, estaría acompañado por Alex Valera; las cartas de gol que presentará la 'U' en este 2026, pero hay que considerar que alternará con Edison Flores y José el 'Tunche' Rivera.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Dos jugadores se van de Alianza Lima para unirse a Pablo Lavandeira en FC Cajamarca

  2. ¡Oficial! Alianza Lima rompe el mercado y anuncia el fichaje de Federico Girotti: "Bienvenido"

  3. Ex Cantolao firmó con Sporting Cristal por toda la temporada 2026: "Aportando en la volante"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano