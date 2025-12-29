¿Se queda en Universitario? La última publicación de Ureña que sorprendió a hinchas

Rodrigo Ureña aún no ha sido presentado oficialmente por Millonarios de Colombia y en medio de esta gran incertidumbre, el volante chileno sorprendió a los hinchas cremas con un video donde hace mención a Universitario de Deportes y el título nacional del 2025, torneo que ganó con un gran rendimiento.

¿Se queda en Universitario? Rodrigo Ureña sorprende con inesperado video

Resulta que Ureña utilizó su cuenta de Instagram para publicar sus mejores jugadas en Universitario durante la temporada 2025, con un comentario en donde destaca la estrella número 29 del club de Ate.

Rodrigo Ureña y su video sobre sus mejores jugadas del 2025 con Universitario de Deportes.

Además, añadió una música emotiva, donde algunos hinchas podrían interpretarlo como otra despedida del volante chileno hacia el equipo merengue que lo acogió durante 3 temporadas.

Rodrigo Ureña en Universitario 2025

Rodrigo Ureña fue catalogado como el mejor jugador extranjero de Universitario de Deportes una vez más, luego de haber ayudado al equipo a conseguir el tricampeonato nacional de la Liga 1.

Además, disputó a nivel nacional el Torneo Apertura y Clausura, y a nivel internacional alcanzó a disputar encuentros en la Copa Libertadores, donde fue clave para llegar hasta los octavos de final.

Durante el 2025, Ureña jugó un total de 29 partidos oficiales en todos los certámenes, siendo pieza clave en los despejes, quites y asistencias.

Rodrigo Ureña aún no ha sido oficializado en Millonarios de Colombia.

¿Por qué no se hace oficial el fichaje de Ureña a Millonarios?

Según informó el periodista Wilmer Robles, Universitario de Deportes está retrasando la oficialización de Rodrigo Ureña en Millonarios debido a que el cuadro merengue aún no le ha pagado al chileno lo que le corresponde según su contrato.