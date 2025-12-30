Yuriel Celi puede romper el mercado fichando por rival de Universitario para 2026: "Negociando"
¡Sorpresivo! El volante de Universitario, Yuriel Celi viene definiendo su futuro de cara a la temporada 2026 y ahora se encuentra en conversaciones con un icónico club.
FC Cajamarca, recién ascendido a la Liga 1 2026 quiere ser protagonista la próxima temporada, y para eso viene concretando la llegada de exfutbolistas de Alianza Lima. Sin embargo, el 'Caballo Negro' todavía no desiste en sus nuevos fichajes, y ahora apunta a dar el golpe en el mercado contratando al volante de Universitario, Yuriel Celi.
Yuriel Celi en carpeta de emblemático club peruano para la temporada 2026
De acuerdo a la información que brindó el periodista Alfredo Ccasa Godoy en sus redes sociales, el nuevo inquilino de la Primera División tiene en órbita al mediocentro ofensivo, con experiencia en el fútbol peruano. La dirigencia del club mantiene conversaciones con el jugador para tratar de incorporarlo procedente de Deportivo Garcilaso.
"Catriel Cabellos y Yuriel Celi se encuentran en órbita del FC Cajamarca. La directiva del recién ascendido a la Liga 1 viene negociando con ambos futbolistas", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Yuriel Celi en carpeta de importante club de la Liga 1 2026/Foto: LIBERO
Esta última temporada, Celi, quien aún tiene contrato con Universitario de Deportes hasta 2026, estuvo jugando en condición de préstamo con Deportivo Garcilaso del Cusco. El también extremo izquierdo logró afianzar su nivel, ya que en varios partidos fue titular, y demostró su calidad en ataque.
De hecho, según las estadísticas, el atacante nacional disputó oficialmente 31 duelos con el 'Pedacito del Cielo', de los cuales no anotó, pero sí dio una asistencia y sumó un aproximado de 1190 minutos. Ahora, de cara a la siguiente temporada, exfutbolista de Carlos A. Mannucci buscará tener su revancha en la Liga 1 2026, con el nuevo integrante que será rival de la 'U'.
¿En qué clubes ha jugado Yuriel Celi?
- Academia Deportiva Cantolao
- Carlos A.Mannucci
- Hull City U21 (Inglaterra)
- Universitario de Deportes
- Deportivo Garcilaso
Valor en el mercado de Yuriel Celi
Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores a nivel mundial, refiere que el volante Yuriel Celi tiene un valor actual de 300 mil euros en el mercado de pases a sus 23 años.
