Alianza Lima tiene futbolistas cuyos contratos finalizaban en el 2025 y, en medio de ello, el nuevo integrante de la Liga 1, FC Cajamarca, decidió fichar a estos jugadores para competir en la temporada 2026. Nos referimos a Said Peralta y Mauricio Arrasco, quienes se unirán al club cajamarquino junto a Pablo Lavandeira.

Delantero y volante dejan a Alianza y se unen a Pablo Lavandeira como jugadores de FC Cajamarca

Según informaron los periodistas Gerson Cuba y Ernesto Jerónimo León, Peralta y Arrasco tienen todo listo para ser presentados como nuevos futbolistas del FC Cajamarca en el 2026.

Ambos futbolistas llegarán al nuevo equipo de la Liga 1 en condición de libres al no lograr una renovación en el cuadro blanquiazul, por lo que firmaron por todo el 2026 con el equipo cajamarquino.

Said Peralta y Mauricio Arrasco son nuevos jugadores de FC Cajamarca tras salir de Alianza Lima.

De esta forma, el volante y delantero se sumarán a la pretemporada de FC Cajamarca, donde ya está oficializado el volante uruguayo Pablo Lavandeira.

Mauricio Arrasco en Alianza Lima 2025

El volante Mauricio Arrasco, de 21 años, disputó un encuentro oficial en la Liga 1 cuando fue dirigido por Néstor Gorosito; sin embargo, donde tuvo más oportunidades fue en la Liga 3 con la Sub-18 del club de La Victoria.

En la tercera división, el mediocampista logró disputar 20 partidos oficiales con Alianza, donde anotó 6 goles que contribuyeron a que su equipo llegara a las últimas instancias del torneo.

Said Peralta en Alianza Lima 2025

Por el lado de Said Peralta, de 21 años, también fue llamado solo una vez para jugar en la primera división con Alianza de Gorosito. Sin embargo, donde tuvo más encuentros disputados fue en la Liga 3.

En la tercera, el delantero disputó 23 encuentros oficiales en los que logró anotar 8 goles importantes que contribuyeron a su desarrollo futbolístico. Sin embargo, no logró renovar con el equipo blanquiazul.