Brandon Palacios, ex Sporting Cristal, da el golpe en el mercado de pases y firma por mítico club

Brandon Palacios es uno de los futbolistas que se formó en Sporting Cristal y que tuvo el privilegio de debutar con el club de sus amores. Sin embargo, el proceso se cortó de manera abrupta y el atacante tuvo que buscar nuevas alternativas en diversos clubes de la Liga 1. Ahora, un mítico equipo ha puesto la total confianza en el hijo del 'Chorri' para que sea pieza fundamental en busca de lograr los objetivos del 2026.

Brandon Palacios jugará en importante club de la Liga 1 2026

Según pudo informar el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, el atacante nacido en México, pero con raíces peruanas, Brandon Palacios, tiene todo listo para ser futbolista con el nuevo inquilino de la Liga 1 2026, FC Cajamarca. El ex Sporting Cristal llegó a un acuerdo con la institución de dicha provincia y se aguarda el anuncio oficial para conocimiento de los aficionados.

El futbolista proviene de UTC de Cajamarca, por lo que no se mudará del todo de cara al 2026. El extremo de 27 años espera cumplir con cada una de las expectativas del comando técnico y directiva, sabiendo que su principal objetivo en lo profesional es ganarse su puesto en el 11 titular.

"Brandon Palacios es nuevo jugador de FC Cajamarca. El atacante llega procedente de UTC.", informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo de L1 MAX.

Brandon Palacios culminó contrato con UTC al cierre de la Liga 1 2025.

¿En qué clubes jugó Brandon Palacios?

Sporting Cristal

UTC

Universidad San Martín

Cusco FC

Carlos Stein

Deportivo Binacional

Sport Boys

Valor de mercado de Brandon Palacios

Según el portal "Transfermarkt", Brandon Palacios tiene un valor de mercado de 325 mi euros a sus 27 años de edad. El mejor registro del exatacante de Sporting Cristal fue en la temporada 2021 cuando defendía a Deportivo Binacional y valía 425 mil euros.