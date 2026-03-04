Alineaciones Cienciano vs Melgar: los onces de Reynoso y Melgarejo para la Copa Sudamericana

Cienciano vs Melgar se enfrentan en un nuevo episodio del 'Clásico del Sur' esta vez por la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Ambos equipos buscarán una victoria en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega que les permita acceder a la etapa de grupos, por lo que el pronóstico es reservado. Conoce las alineaciones que preparan ambas escuadras.

Alineación de Cienciano

Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Marcos Martinich, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, sabe que no puede guardarse nada para este partido, por lo que alista su mejor oncena con la finalidad de tomar revancha de la última derrota en el clásico y poder seguir compitiendo a nivel internacional. En el arco, la presencia del uruguayo Gonzalo Falcón será vital para mantener su valla invicta.

Cienciano llega en un gran estado de forma y buscará hacer respetar su localía.

En la defensa no se pronostica grandes cambios, la dupla de centrales estará conformada por la solidez de Núñez y Becerrra. La gran noticia para los hinchas del cuadro imperial fue el regreso de Cristian Souza, quien se perfila a volver a repetir la titularidad para este encuentro.

En cuanto a la ofensiva, el poderío del 'Papá' es envidiable, buscarán hacer daño apelando al desempeño de Alejandro Hohberg como el nexo entre el mediocampo y la delantera. El '9' del equipo será Carlos Garcés, la principal carta de gol del equipo y quien hará dupla con Neri Bandiera. Además, en el banquillo tendrán a un Matías Succar en gran estado de forma.

Alineación de Melgar

Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Matías Lazo; Walter Tandazo, Javier Salas, Nicolás Quagliata, Pablo Erustes; Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

Por su parte, Melgar buscará conseguir un victoria de visita y amargarle la fiesta a su clásico rival. El 'Dominó' buscará mejorar la mala imagen tras dos derrotas consecutivas. Por ello, el DT Juan Reynoso saldrá con el mejor equipo posible para asegurar la clasificación.

Melgar necesita volver al triunfo y se motiva tras ganar en el último clásico del Sur.

El encargado de salvaguardar el arco será Carlos Cáceda, el golero descansó en el último partido para que llegue en las mejores condiciones. En la defensa, la presencia de Denemoustier y Alcántar será vital para evitar recibir goles. En el mediocampo, apelarán al talento de Quagliata y Erustes para conectar con la delantera.

La delantera del equipo estará conformada por Vidales y Cuesta, dos delanteros con gran eficacia goleada y que buscarán hacer daño en la defensa de Cienciano. El argentino ya es una ídolo en el 'Rojinegro' y apunta a seguir aumentando sus estadísticas goleadoras.

Además, en el banquillo tienen grandes opciones como Jefferson Cáceres, Franco Zanelatto y Jeriel De Santis, jugadores que pueden cambiar el ritmo del partido.