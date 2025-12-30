No es broma: Cristiano llegará al Perú y terminará jugando en el Estadio Nacional

¡No es humo! Mientras la gente está atenta a la llegada de Lionel Messi con Inter Miami para enfrentar a Alianza Lima dentro de unas semanas por la Noche Blanquiazul 2026, sucedió algo totalmente inesperado y otro club enorme de la Liga 1 trajo a Cristiano para que juegue muy pronto en el Estadio Nacional del Perú. Te contamos a continuación todos los detalles al respecto.

Acabó la temporada y Universitario de Deportes es el actual tricampeón del fútbol peruano, por lo que el resto de clubes esta campaña se preparará de la mejor manera con el objetivo de evitar el 'tetra' de los merengues. Uno de estos equipos es Sporting Cristal, gigante del ámbito nacional que ha comenzado a reforzarse con habilidosos futbolistas como Gabriel Santana o Juan Cruz González.

Sin embargo, esos dos elementos no son los únicos jugadores extranjeros que trajo el elenco de Paulo Autuori, sino que lograron contratar a un talentoso lateral oriundo de Brasil y llamado Cristiano Da Silva. El homónimo de Cristiano Ronaldo se encontraba hasta hace poco jugando en el Goiás del Brasileirao B (Segunda División) y quiere romperla en la Liga 1 2026.

Cristiano Da Silva en Sporting Cristal.

De esta forma, el defensor de 32 años estará jugando pronto en el Estadio Alberto Gallardo, aunque también promete lucirse en el Estadio Nacional de Perú. En este último recinto deportivo jugará su partido de local por la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde enfrentará al vencedor de la llave entre 2 de Mayo (Paraguay) y Alianza Lima. De seguir en torneo internacional, todos sus duelos en casa los disputará en el mismo 'coloso' José Díaz.

¿En qué clubes ha jugado Cristiano Da Silva?

Te dejamos la lista con todos sus clubes: