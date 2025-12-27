- Hoy:
Inter Miami dio rotundo calificativo a Alianza tras confirmar duelo: "Es el segundo..."
Inter Miami utilizó su página oficial para dejar un fuerte calificativo a Alianza Lima tras confirmar el amistoso internacional para enero.
Inter Miami hizo oficial todos los duelos amistosos que disputará en su pretemporada, entre ellos el enfrentamiento contra Alianza Lima en la 'Noche Blanquiazul' del 2026. En medio de esto, la página administrada por el club de Estados Unidos tuvo un fuerte calificativo sobre el equipo aliancista.
PUEDES VER: Universitario y su fuerte postura sobre Noche Crema y contradice a Alianza: "No se ajusta a la verdad"
Inter Miami dio fuerte comentario sobre Alianza Lima
El portal oficial de Inter Miami calificó a todos los clubes que enfrentará en su etapa previa al comienzo de la MLS. Por eso, tuvo un comentario sobre Alianza, donde menciona que los íntimos son el segundo club con más copas nacionales.
Esto, debido a que solo cuentan 25 títulos, mientras que Universitario de Deportes, su clásico rival, cuenta con 29, 4 más por encima del equipo blanquiazul.
Inter Miami dio fuerte calificativo a Alianza Lima tras confirmar amistoso.
"Alianza es el segundo equipo más laureado en la historia del fútbol peruano con 25 títulos de Primera División, y además ostenta una copa internacional en su palmarés", manifestaron.
Es importante mencionar que el equipo de Lionel Messi se refirió a Alianza como ganador de un título internacional debido a que los íntimos lograron ganar la Copa Simón Bolívar en 1976, donde derrotaron a América de Cali, Deportivo Guabirá y Portuguesa.
Inter Miami confirmó la fecha del duelo contra Alianza Lima
Por otro lado, Inter Miami confirmó la fecha en la que jugará contra Alianza Lima, ya que según la información que manejan, este encuentro está programado para disputarse el 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva.
Inter Miami arrancará su gira de pretemporada visitando Lima, Perú, por segunda ocasión consecutiva, esta vez para un enfrentamiento contra Alianza Lima el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva a las 5 p. m.", se lee en la publicación.
