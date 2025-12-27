- Hoy:
Lionel Messi tendrá celebración antes del partido con Alianza Lima, ¿No jugará en Matute?
Lionel Messi podría irse de fiesta una noche antes del partido entre Alianza Lima e Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026. ¿Se perderá el partido?
¡Atención! Alianza Lima enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi este 24 de enero por la Noche Blanquiazul 2026, donde presentará oficialmente al plantel que se encargará de luchar por el título de la Liga 1 y Copa Libertadores esta temporada. En ese sentido, el futbolista argentino tendrá una celebración y podría irse de fiesta un día antes del compromiso ante los íntimos en el Estadio Alejandro Villanueva.
Como sabemos, el ex Barcelona vino a inicios del 2025 para jugar con Universitario de Deportes y ahora hará lo mismo ante el elenco de Matute, pero en esta ocasión hay un detalle que ha dado de qué hablar entre algunos aficionados. Y es que el 23, un día antes del partido ante el cuadro de Pablo Guede, es una jornada muy especial para 'La Pulga' y probablemente termine festejando con su familia.
Resulta que en esa fecha es el cumpleaños de su madre, Celia María Cuccittini, quien es una parte fundamental en su vida y por ello es posible que celebre con su familia y seres queridos. Sin embargo, para tranquilidad de los hinchas de Alianza Lima, este detalle no afectará la presencia de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026 y estará presente junto a todas las estrellas del Inter Miami.
Lionel Messi junto a su madre.
Luis Suárez estará de cumpleaños
El campeón del mundo con Argentina no será el único que celebrará por esos días, ya que el mismo sábado 24 de enero es cumpleaños de Luis Suárez, quien seguirá jugando con la escuadra de Florida y espera continuar anotando muchos goles para cumplir con los objetivos de su equipo. El 'Dientón' también estará presente ante Alianza Lima en La Victoria.
Es decir, que ese mismo día podría marcarle a los blanquiazules y festejar por partida doble. Lo cierto es que el Inter Miami vendrá con todas sus figuras tal y como lo hizo ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, donde el duelo acabó 0-0 y por penales se lo llevaron los de Estados Unidos.
