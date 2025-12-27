0
LO ÚLTIMO
Universitario ganó a Alianza tras fallo de la FPV por alineación indebida

Lionel Messi tendrá celebración antes del partido con Alianza Lima, ¿No jugará en Matute?

Lionel Messi podría irse de fiesta una noche antes del partido entre Alianza Lima e Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026. ¿Se perderá el partido?

Francisco Esteves
Lionel Messi y la fiesta que tendría antes de enfrentarse a Alianza Lima.
Lionel Messi y la fiesta que tendría antes de enfrentarse a Alianza Lima. | Foto: EFE.
COMPARTIR

¡Atención! Alianza Lima enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi este 24 de enero por la Noche Blanquiazul 2026, donde presentará oficialmente al plantel que se encargará de luchar por el título de la Liga 1 y Copa Libertadores esta temporada. En ese sentido, el futbolista argentino tendrá una celebración y podría irse de fiesta un día antes del compromiso ante los íntimos en el Estadio Alejandro Villanueva.

Universitario sorprendió haciéndose con futbolista revelación de la Liga 1.

PUEDES VER: Nominado a 'Jugador Revelación de la Liga 1' se unirá a Universitario para la temporada 2026

Como sabemos, el ex Barcelona vino a inicios del 2025 para jugar con Universitario de Deportes y ahora hará lo mismo ante el elenco de Matute, pero en esta ocasión hay un detalle que ha dado de qué hablar entre algunos aficionados. Y es que el 23, un día antes del partido ante el cuadro de Pablo Guede, es una jornada muy especial para 'La Pulga' y probablemente termine festejando con su familia.

Resulta que en esa fecha es el cumpleaños de su madre, Celia María Cuccittini, quien es una parte fundamental en su vida y por ello es posible que celebre con su familia y seres queridos. Sin embargo, para tranquilidad de los hinchas de Alianza Lima, este detalle no afectará la presencia de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026 y estará presente junto a todas las estrellas del Inter Miami.

Lionel Messi

Lionel Messi junto a su madre.

Luis Suárez estará de cumpleaños

El campeón del mundo con Argentina no será el único que celebrará por esos días, ya que el mismo sábado 24 de enero es cumpleaños de Luis Suárez, quien seguirá jugando con la escuadra de Florida y espera continuar anotando muchos goles para cumplir con los objetivos de su equipo. El 'Dientón' también estará presente ante Alianza Lima en La Victoria.

Es decir, que ese mismo día podría marcarle a los blanquiazules y festejar por partida doble. Lo cierto es que el Inter Miami vendrá con todas sus figuras tal y como lo hizo ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, donde el duelo acabó 0-0 y por penales se lo llevaron los de Estados Unidos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima remece el mercado y hace oficial la firma de arquero campeón de Liga 1: "Creciendo"

  2. Universitario sacude el mercado anunciando la firma de futbolista de casi medio millón: "Vínculo"

  3. Exjugador de San Lorenzo llegará al Perú para firmar contrato con Alianza Lima: "El lunes..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano