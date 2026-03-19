Histórico jugador de San Lorenzo celebra llegada de Pablo Guede: "Uno de los mejores"

No ha pasado mucho tiempo desde su llegada, pero Pablo Guede estaría cerca de cerrar su acuerdo con San Lorenzo de Argentina. El entrenador llegó a Alianza Lima para dirigir por toda la temporada 2026; sin embargo, su salida sería antes del tiempo acordado. Precisamente uno de los jugadores más referentes del equipo argentino se refirió a Guede como uno de los mejores entrenadores que tuvo en su carrera.

En medio de la discusión sobre si Pablo Guede continuará o no bajo el mando de Alianza Lima, en Argentina se da por hecha su llegada y en las próximas horas se estaría resolviendo su futuro. De concretarse su salida, el equipo blanquiazul recibiría una fuerte suma de dinero y con ello iniciarían la búsqueda de un nuevo DT de cara a la temporada 2026.

Leyenda de San Lorenzo elogia a Pablo Guede

Fernando Belluschi, futbolista con pasado en San Lorenzo y que llegó en el 2016 por pedido exclusivo de Pablo Guede, se enteró de la posible llegada del actual DT de Alianza Lima y no dudó en revelar su ilusión por verlo estar al mando del ‘Ciclón’. “Le puede hacer muy bien a San Lorenzo, es uno de los mejores entrenadores que tuve”, señaló.

Exjugador de San Lorenzo no oculta su felicidad con la llegada de Guede.

En San Lorenzo están buscando remontar los resultados, ya que están en una posición en la tabla que los deja fuera de cualquier competición internacional y lejos de los primeros lugares. Además del nombre de Pablo Guede, también se especula sobre la llegada de Martín Palermo.

Pablo Guede llegó a Alianza Lima en diciembre de 2025 con miras a trabajar en el inicio de la pretemporada y cerrar los fichajes para el club blanquiazul. El contrato del estratega culmina a finales del 2026, pero podría ser antes en caso de pagar la cláusula.