Alianza Lima remece el mercado y hace oficial la firma de arquero campeón de Liga 1: "Creciendo"

Alianza Lima no escatima en esfuerzos y hace oficial la firma de contrato de portero campeón de la Liga 1. Hinchas han quedado maravillados con este futbolista que es 100% comprometido con la camiseta blanquiazul. El equipo de Pablo Guede sigue firme en este mercado de pases y paso a paso va asegurando su plantel principal.

Alianza Lima hace oficial firma de portero campeón de Liga 1

Se trata de Ángel de la Cruz, portero peruano de 23 años que fue formado por la institución blanquiazul desde el 2019. Ahora, el elenco de La Victoria le comunicó que le brindará la confianza absoluto por todo el 2026, al ofrecerle un contrato de renovación que lo motiva para lo que será el siguiente año en lo deportivo.

"Ángel de la Cruz renueva la alianza. ¡A seguir creciendo!", informó Alianza Lima a través de sus cuentas oficiales de redes sociales.

Ángel de la Cruz renovó con Alianza Lima por todo el 2026.

Ángel de la Cruz ya debutó profesionalmente con Alianza Lima

El portero de 23 años logró tener su debut soñado con Alianza Lima en la temporada 2024. El golero afrontó un total de tres partidos de la Liga 1 ante Unión Comercio, ADT y Sporting Cristal. En este 2025, el guardameta solo se concentró en ser parte de la Liga 3 con los blanquiazules, en el que tuvo un gran rendimiento para convencer a los directivos en cuanto a su renovación de contrato.

¿En qué clubes jugó Ángel de la Cruz?

Ángel de la Cruz es un futbolista formado en la canteras de Alianza Lima, pero en la temporada 2023 fue cedido a Sport Boys del Callao en busca de mayor continuidad. Sin embargo, a fines de dicho año regresó a tienda blanquiazul para seguir demostrando todas sus capacidades en el afán de debutar en Primera División.

Valor de mercado de Ángel de la Cruz

Según el portal "Transfermarkt", Ángel de la Cruz tiene un valor de mercado de 100 mil euros a sus 23 años de edad. Es el mejor registro que tiene el portero en lo que va de su carrera profesional, por lo que espera seguir creciendo al haber renovado contrato con el equipo de La Victoria.