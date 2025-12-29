Alianza Lima confirmó oficialmente salida de 2 futbolistas de casi medio millón de euros: "A seguir"

Alianza Lima no deja de presentar novedades en este mercado de pases 2026. El elenco de La Victoria volvió a confirmar nuevas salidas que han dejado impactados a millones de seguidores. Estos futbolistas ahora tomarán otros rumbos, sabiendo que dan una suma total de casi medio millón de euros en el plantel blanquiazul.

Alianza Lima anunció salida de 2 futbolistas

Se trata de Brian Arias de 19 años y Cristian Neira de 25 años de edad. Ambos futbolistas serán cedidos a diversos clubes peruanos, con el fin de que sigan potenciando su nivel a lo largo del 2026. En el caso del central juvenil, logró hacer su debut con el club de sus amores en la temporada 2025 ante Atlético Grau y ADT, pero ahora defenderá los colores de la Universidad César Vallejo en la Liga 2.

Por su parte, Cristian Neira no logró tener la regularidad esperada en el primer equipo de Alianza Lima, por lo que ahora seguirá su carrera en un club de Liga 1 2026 como Atlético Grau de Piura, el cual será liderado por el ex Universitario de Deportes, Ángel Comizzo.

Alianza Lima confirmó salidas de Brian Arias y Cristian Neira.

Valores de mercado de Brian Arias y Cristian Neira

Cristian Neira es un mediocampista de 25 años que registra un valor de mercado de 400 mil euros. Por su parte, Brian Arias se desempeña como defensa central y tiene una cotización de 75 mil euros a sus 19 años. En conjunto, estos dos jugadores de los cuales se desprende Alianza Lima llegan a un valor de casi medio millón de euros.

Es claro que el club blanquiazul buscará potenciar a su plantel con nuevos elementos nacionales e internacionales, sabiendo que tendrá como primer gran objetivo clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, seguido de obtener el título nacional de la Liga 1 para evitar el tetracampeonato de su clásico rival, Universitario.