Pablo Lavandeira rompe su silencio con emotivo mensaje de despedida a Alianza Lima: "Son el orgullo..."

Alianza Lima, de un momento a otro, hizo público un video donde se despedían de Pablo Lavandeira. El volante, que sonaba como una de las cartas principales del equipo de Pablo Guede, se iba del club. Quizás un duro golpe para muchos hinchas, pues querían su renovación por todo el 2026 después de que se recuperó de su lesión.

"Gracias, Pablo, por dejar el corazón en cada partido. Quedas en la historia del Club", con este mensaje Alianza Lima despidió a Pablo Lavandeira. A los minutos fue anunciado como nuevo refuerzo de FC Cajamarca por las próximas dos temporadas. El futbolista cumplirá 36 años en 2026 y tranquilamente es uno de los mejores jugadores de la Liga 1.

Pablo Lavandeira no pudo irse sin despedirse, otra vez, del equipo con el que salió campeón por primera vez en su carrera y dejó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. "Alianza Lima es su gente, así lo dice la historia, de ahí viene su grandeza y siempre será así. Nosotros los futbolistas estamos de paso, es parte de nuestras carreras, pero la historia escrita va ser eterna y el orgullo de vestir sus colores con mi mayor hidalguia y profesionalismo son el orgullo más grande que puedo llevarme. Junto con todas sus muestras de amor respeto y reconocimiento hacia mi", escribió el volante uruguayo.

Pablo Lavandeira se despide de Alianza Lima

Un nueva aventura en FC Cajamarca

El volante será uno de los jugadores estrella del elenco cajamarquino que viene de conseguir el ascenso a primera y que uno de sus principales objetivos será lograr la permanencia. Aunque con los refuerzos que está cerrando, tranquilamente pueden pelear un cupo para disputar un torneo internacional. Ya se habla de una posible llegada de Hernán Barcos y Ricardo Lagos, también jugadores que vistieron la camiseta de Alianza Lima.