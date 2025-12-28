0

Partidos de hoy, lunes 29 de diciembre: programación, horarios y canales de TV

Programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 29 de diciembre. Horarios y guía de canales para ver fútbol en vivo.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos de hoy, lunes 29 de diciembre
Programación de los partidos de hoy, lunes 29 de diciembre | FOTO: Composición Líbero
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 29 de diciembre. Sigue las acciones en la Copa de África de Naciones. Además, en Italia viviremos un compromiso impactante entre Roma contra Genoa. Horarios y canales para ver en vivo los duelos.

Partidos de hoy por la Copa de África de Naciones

HorariosPartidosCanales de TV
11:00Angola vs. EgiptoClaro Sports, Zapping y Bet365
11:00Zimbabue vs. SudáfricaBet365
14:00Comores vs. MaliBet365
14:00Zambie vs. MarruecosBet365, Zapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
14:45Roma vs. GenoaESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
09:35Al Khaleej vs. Al FatehBet365
12:30Al Riyadh vs. Al HazemBet365
12:30Al Taawon vs. Al NajmaBet365

Partidos de hoy por UAE League

HorariosPartidosCanales
7:50Ittihad Kalba vs Al JaziraBetano
10:45Al Dhafra vs. Bani YasBetano

Partidos de hoy por la Super League de Indonesia

HorariosPartidosCanales
3:30Bali United vs. Dewa UnitedBet365
3:30PSIM Yogyakarta vs. PSBS Biak NumforBet365
7:00Persija Jakarta vs. FC BhayangkaraBetano

Partidos de hoy por la Championship

HorariosPartidosCanal
13:00Coventry vs. IpswichBetano
14:45Leicester vs. DerbyBet365
14:45Middlesbrough vs. HullBet365
14:45Millwall vs. Bristol CityBet365
14:45Norwich vs. WatfordBet365
14:45 West Brom vs. QPRBet365
14:45Oxford vs. SwanseaBet365
14:45 Portsmouth vs. CharitonBet365
14:45 Sheriffield Wed vs. BlackburnBet365
14:45 Stoke vs. Sheffield Bet365
14:45 Wrexham vs. PrestonBet365
15:15Birmingham vs. SouthamptonBet365

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HoraPartidoCanal
15:15Oporto vs. AFSGOLTV

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

