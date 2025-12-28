Partidos de hoy, lunes 29 de diciembre: programación, horarios y canales de TV
Programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 29 de diciembre. Horarios y guía de canales para ver fútbol en vivo.
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 29 de diciembre. Sigue las acciones en la Copa de África de Naciones. Además, en Italia viviremos un compromiso impactante entre Roma contra Genoa. Horarios y canales para ver en vivo los duelos.
Partidos de hoy por la Copa de África de Naciones
|Horarios
|Partidos
|Canales de TV
|11:00
|Angola vs. Egipto
|Claro Sports, Zapping y Bet365
|11:00
|Zimbabue vs. Sudáfrica
|Bet365
|14:00
|Comores vs. Mali
|Bet365
|14:00
|Zambie vs. Marruecos
|Bet365, Zapping y Claro TV+
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Roma vs. Genoa
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:35
|Al Khaleej vs. Al Fateh
|Bet365
|12:30
|Al Riyadh vs. Al Hazem
|Bet365
|12:30
|Al Taawon vs. Al Najma
|Bet365
Partidos de hoy por UAE League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:50
|Ittihad Kalba vs Al Jazira
|Betano
|10:45
|Al Dhafra vs. Bani Yas
|Betano
Partidos de hoy por la Super League de Indonesia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|3:30
|Bali United vs. Dewa United
|Bet365
|3:30
|PSIM Yogyakarta vs. PSBS Biak Numfor
|Bet365
|7:00
|Persija Jakarta vs. FC Bhayangkara
|Betano
Partidos de hoy por la Championship
|Horarios
|Partidos
|Canal
|13:00
|Coventry vs. Ipswich
|Betano
|14:45
|Leicester vs. Derby
|Bet365
|14:45
|Middlesbrough vs. Hull
|Bet365
|14:45
|Millwall vs. Bristol City
|Bet365
|14:45
|Norwich vs. Watford
|Bet365
|14:45
|West Brom vs. QPR
|Bet365
|14:45
|Oxford vs. Swansea
|Bet365
|14:45
|Portsmouth vs. Chariton
|Bet365
|14:45
|Sheriffield Wed vs. Blackburn
|Bet365
|14:45
|Stoke vs. Sheffield
|Bet365
|14:45
|Wrexham vs. Preston
|Bet365
|15:15
|Birmingham vs. Southampton
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|15:15
|Oporto vs. AFS
|GOLTV
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
