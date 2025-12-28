Revelan que Raúl Ruidíaz lucirá la camiseta de histórico club y enfrentará a Barcelona

Raúl Ruidíaz es para muchos hinchas uno de los jugadores peruanos más desequilibrantes en el ataque, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera, lo que le permitió ser convocado a la Blanquirroja. Ahora, defiende la camiseta de Atlético de Grau.

Su regreso a la Liga 1, y no precisamente a Universitario, causó revuelo en sus seguidores y aficionados, quienes esperaban verlo en el conjunto crema nuevamente. Con la temporada 2025 ya concluida en el campeonato nacional, y a poco de finalizar el año, una inesperada noticia se conoció sobre la ‘Pulga’.

Raúl Ruidíaz captó la atención de los hinchas

Resulta que Raúl Ruidíaz será homenajeado en un partido de leyendas entre Morelia (su ex club) vs Barcelona de España, el cual se disputará el próximo 17 de enero en el Estadio Morelos, en México. Figuras como Hugo Droguet, Damián Álvarez, Reinaldo Navia, Bofo Bautista, Rafael Márquez, Frank De Boer, Ludovic Giuly, Javer Saviola, entre otros, estarán presentes.

Cabe recordar que la ‘Pulga’ logró un importante récord como goleador vistiendo la camiseta de Morelia, por lo que recibirá un reconocimiento por ser bicampeón. El delantero de Atlético Grau invitó a todos los hinchas del Monarcas, recordando su paso por el club mexicano donde dejó huella.

“¡Leyendas del Barcelona vs leyendas de Monarcas Morelia! ¡Será un partido histórico! Con tremendos cracks como Rafa Márquez, Conejito Saviola, Giuly, Cocu, Sorín, Nolito vs Ruidiaz, Kanguro Rey, Fantasma Figueroa, Damián Álvarez, Montero, Leao, etc. El partido jamás antes visto es en el Estadio Morelos el próximo 17 de enero a las 8:00 p.m.”, publicó Mane Camacho en redes sociales.

¿Cuánto se cotiza Raúl Ruidíaz?

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el delantero Raúl Ruidíaz tiene un valor en el mercado actual de 350 mil €.