- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs Flamengo
- Peñarol vs Plaza Colonia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Banco de la Nación
Raúl Ruidíaz sorprende a hinchas con drástica decisión tras sus polémicas con Universitario
Raúl Ruidíaz ha tenido un sinfín de polémicas con Universitario en esta temporada de la Liga 1 2025. Ahora, el exdelantero crema sorprendió al tomar una fuerte medida ¿Qué pasó?
Raúl Ruidíaz era considerado uno de los referentes de Universitario de Deportes, gracias a su pasado con el club, donde consiguió logros individuales y colectivos. Sin embargo, en la presente temporada, su vínculo con la institución se ha visto deteriorado por una serie de controversias. Ante este panorama, el delantero tomó una drástica decisión que marca un nuevo capítulo en su relación con el conjunto crema.
PUEDES VER: Universitario va por el batacazo e intentará fichar a su verdugo extranjero de la temporada 2025
Durante este 2025, la ‘Pulga’ ha protagonizado varios desencuentros con los hinchas y la directiva de Universitario. Primero, por no concretar su esperado regreso al club para esta temporada; y luego, por las múltiples indirectas que lanzó en redes sociales hacia la institución, destacando una publicación donde aparentemente se burlaba de la goleada de Palmeiras por 4-0 ante la ‘U’.
Estas acciones generaron malestar en el entorno crema, al punto de que la directiva decidió retirarlo de todo tipo de mención o reconocimiento en el Museo Monumental de Universitario, dejando atrás su historia y legado como jugador del club.
¿Qué decisión tomó Raúl Ruidíaz por sus polémicas con Universitario?
Tras esta serie de controversias, el actual delantero de Atlético Grau sorprendió al tomar una drástica medida que no pasó desapercibida: eliminó todas las publicaciones relacionadas con Universitario en su cuenta de Instagram. Pero lo más llamativo fue que también dejó de seguir al club en dicha red social.
Raúl Ruidíaz dejó de seguir a Universitario en Instagram.
Con esta acción, Raúl Ruidíaz no solo dejó atónitos a su seguidores, sino que también deja en evidencia que su vínculo con la institución crema está completamente roto, cerrando un ciclo en el que llegó a ser uno de los jugadores más queridos por su entrega, goles y compromiso con la camiseta crema.
Edison Flores dejó presunta indirecta a Raúl Ruidíaz
En medio de los festejos por haber conseguido el tricampeonato, Edison Flores sorprendió a sus seguidores con un contudente mensaje que interpretaron como una indirecta contra Raúl Ruidíaz por no haber firmado por la 'U'.
"Yo me puse a disposición de Universitario. Si me buscan, yo acepto. No rechazo, ah. No rechazo", manifestó el popular 'Orejas' durante su transmisión en vivo en TikTok.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50