0

Raúl Ruidíaz sorprende a hinchas con drástica decisión tras sus polémicas con Universitario

Raúl Ruidíaz ha tenido un sinfín de polémicas con Universitario en esta temporada de la Liga 1 2025. Ahora, el exdelantero crema sorprendió al tomar una fuerte medida ¿Qué pasó?

Angel Curo
Raúl Ruidíaz sorprende con drástica decisión tras sus polémicas con Universitario
Raúl Ruidíaz sorprende con drástica decisión tras sus polémicas con Universitario | Carlos Félix / URPI-LR | Composición: Líbero
Raúl Ruidíaz era considerado uno de los referentes de Universitario de Deportes, gracias a su pasado con el club, donde consiguió logros individuales y colectivos. Sin embargo, en la presente temporada, su vínculo con la institución se ha visto deteriorado por una serie de controversias. Ante este panorama, el delantero tomó una drástica decisión que marca un nuevo capítulo en su relación con el conjunto crema.

Universitario de Deportes busca refuerzo extranjero para pelear el tetracampeonato.

PUEDES VER: Universitario va por el batacazo e intentará fichar a su verdugo extranjero de la temporada 2025

Durante este 2025, la ‘Pulga’ ha protagonizado varios desencuentros con los hinchas y la directiva de Universitario. Primero, por no concretar su esperado regreso al club para esta temporada; y luego, por las múltiples indirectas que lanzó en redes sociales hacia la institución, destacando una publicación donde aparentemente se burlaba de la goleada de Palmeiras por 4-0 ante la ‘U’.

Estas acciones generaron malestar en el entorno crema, al punto de que la directiva decidió retirarlo de todo tipo de mención o reconocimiento en el Museo Monumental de Universitario, dejando atrás su historia y legado como jugador del club.

¿Qué decisión tomó Raúl Ruidíaz por sus polémicas con Universitario?

Tras esta serie de controversias, el actual delantero de Atlético Grau sorprendió al tomar una drástica medida que no pasó desapercibida: eliminó todas las publicaciones relacionadas con Universitario en su cuenta de Instagram. Pero lo más llamativo fue que también dejó de seguir al club en dicha red social.

Raúl Ruidíaz, Universitario

Raúl Ruidíaz dejó de seguir a Universitario en Instagram.

Con esta acción, Raúl Ruidíaz no solo dejó atónitos a su seguidores, sino que también deja en evidencia que su vínculo con la institución crema está completamente roto, cerrando un ciclo en el que llegó a ser uno de los jugadores más queridos por su entrega, goles y compromiso con la camiseta crema.

Edison Flores dejó presunta indirecta a Raúl Ruidíaz

En medio de los festejos por haber conseguido el tricampeonato, Edison Flores sorprendió a sus seguidores con un contudente mensaje que interpretaron como una indirecta contra Raúl Ruidíaz por no haber firmado por la 'U'.

"Yo me puse a disposición de Universitario. Si me buscan, yo acepto. No rechazo, ah. No rechazo", manifestó el popular 'Orejas' durante su transmisión en vivo en TikTok.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

