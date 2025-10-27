¿Indirecta a Ruidíaz? Edison Flores hizo fuerte comentario tras el tricampeonato: "No rechazo..."

Universitario de Deportes celebró a lo grande su segundo tricampeonato en su historia en Tarma. Es por eso que algunos jugadores del plantel comenzaron a hacer transmisiones en vivo de lo que sucedía en la interna. Quien no dudó en soltar frases picantes fue Edison Flores.

Edison Flores habría mandado fuerte indirecta a Raúl Ruidíaz por no aceptar acuerdo con Universitario

Flores, quien estuvo con la algarabía encima, no contuvo sus palabras y dejó saber que él siempre estuvo dispuesto a Universitario de Deportes y no tenía como opción rechazarlos cuando lo buscaron.

Video: Edison Flores

"Yo me puse a disposición de Universitario. Si me buscan, yo acepto. No rechazo, ah. No rechazo", manifestó el popular 'Orejas' durante su transmisión en vivo en TikTok.

Las palabras de Edison Flores pueden tener un gran impacto si les damos un contexto a lo expuesto, ya que en una ocasión Raúl Ruidíaz reveló que había tenido conversaciones con Universitario antes de unirse a Atlético Grau, pero que no se llegó a un acuerdo debido a diferencias económicas.

Es aquí donde las palabras de Flores tendrían más repercusión, pues le estaría mandando un mensaje a su excompañero de equipo cuando ambos jugaban en Universitario en el año 2015.

Sin embargo, esto no es un dicho directo, sino una indirecta del volante de Universitario de Deportes hacia cualquier persona cercana al club que rechazó por jugar en el club a pesar de las circunstancias.

Es evidente que este video no es el único en el que Edison Flores es protagonista de una escena polémica. Existe otro en el que le hace una pregunta a Jesús Castillo sobre de qué equipo era hincha, a pesar de que el volante se formó en Cristal y afirmó ser hincha de Universitario.