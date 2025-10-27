Edison Flores dio fuerte mensaje a Alianza por frustrado fichaje de Jesús Castillo: “Las sobras...”

Universitario de Deportes se consagró tricampeón del fútbol peruano al vencer 2-1 a Asociación Deportiva Tarma (ADT) en la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras las celebraciones, Edison Flores fue uno de los futbolistas que se mostró más entusiasmado por el logro en las redes sociales y, en medio de ello, le mandó un fuerte mensaje a Alianza Lima tras el frustrado fichaje de Jesús Castillo.

Edison Flores dio fuerte mensaje a Alianza por frustrado fichaje de Jesús Castillo tras tricampeonato

Flores utilizó su TikTok personal para grabar un en vivo lleno de momentos destacables, entre los cuales se incluyó la breve conversación que sostuvo con Castillo, en la que le preguntó cómo se sentía al ser campeón en Universitario.

Video: Edison Flores

A su vez, recordó la vez en que Fernando Cabada, gerente general de Alianza Lima, mencionó que cualquier club está en libertad de fichar jugadores que ellos no quisieron.

"También escuché que recogíamos sobras", le dijo el 'Orejas' a Castillo. A lo que el exjugador de Sporting Cristal manifestó comentarios muy críticos al recordar cuando estuvo en la mira de Alianza a mediados de 2025.

"Acá están las sobras, por eso el tricampeonato", dijo Jesús Castillo, recordando las palabras de Cabada, asegurando que su participación y fichaje en Universitario ayudaron al club crema a alcanzar el tricampeonato.

Cabe recordar que en una entrevista con L1MAX, el gerente general de Alianza Lima, Fernando Cabada, dijo que Anderson Santamaría y Jesús Castillo sí estaban en planes de fichaje, pero no se concretó, por lo que Universitario tenía la libertad de incorporarlos.

"Cualquier club está en condiciones de contratar lo que nosotros dejamos. Y lo felicito, nosotros dejamos un jugador, ellos lo toman y encantado. ¿Por qué me voy a molestar?", manifestó en su momento.