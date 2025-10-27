0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Edison Flores dio fuerte mensaje a Alianza por frustrado fichaje de Jesús Castillo: “Las sobras...”

Edison Flores lanzó un firme mensaje a Alianza Lima tras las declaraciones del gerente blanquiazul sobre el fallido fichaje de Jesús Castillo y que cualquier equipo puede fichar lo que ellos dejan.

Luis Blancas
Edison Flores dio fuerte mensaje a Alianza por frustrado fichaje de Jesús Castillo tras tricampeonato
Edison Flores dio fuerte mensaje a Alianza por frustrado fichaje de Jesús Castillo tras tricampeonato | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes se consagró tricampeón del fútbol peruano al vencer 2-1 a Asociación Deportiva Tarma (ADT) en la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras las celebraciones, Edison Flores fue uno de los futbolistas que se mostró más entusiasmado por el logro en las redes sociales y, en medio de ello, le mandó un fuerte mensaje a Alianza Lima tras el frustrado fichaje de Jesús Castillo.

Jugadores de Universitario celebraron el tricampeonato con canción de Alianza Lima

PUEDES VER: Jugadores de Universitario celebraron el tricampeonato con canción de Alianza e imitan festejo

Edison Flores dio fuerte mensaje a Alianza por frustrado fichaje de Jesús Castillo tras tricampeonato

Flores utilizó su TikTok personal para grabar un en vivo lleno de momentos destacables, entre los cuales se incluyó la breve conversación que sostuvo con Castillo, en la que le preguntó cómo se sentía al ser campeón en Universitario.

Video: Edison Flores

A su vez, recordó la vez en que Fernando Cabada, gerente general de Alianza Lima, mencionó que cualquier club está en libertad de fichar jugadores que ellos no quisieron.

"También escuché que recogíamos sobras", le dijo el 'Orejas' a Castillo. A lo que el exjugador de Sporting Cristal manifestó comentarios muy críticos al recordar cuando estuvo en la mira de Alianza a mediados de 2025.

"Acá están las sobras, por eso el tricampeonato", dijo Jesús Castillo, recordando las palabras de Cabada, asegurando que su participación y fichaje en Universitario ayudaron al club crema a alcanzar el tricampeonato.

Cabe recordar que en una entrevista con L1MAX, el gerente general de Alianza Lima, Fernando Cabada, dijo que Anderson Santamaría y Jesús Castillo sí estaban en planes de fichaje, pero no se concretó, por lo que Universitario tenía la libertad de incorporarlos.

"Cualquier club está en condiciones de contratar lo que nosotros dejamos. Y lo felicito, nosotros dejamos un jugador, ellos lo toman y encantado. ¿Por qué me voy a molestar?", manifestó en su momento.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Clausura 2025: resultados de la fecha 16

  2. Álvaro Barco anunció los jugadores que seguirán en Universitario tras el 'tri': "Prácticamente"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano