Fue despedido de Sporting Cristal y ahora Ángel Comizzo busca dar el golpe con ficharlo: "Contrato"

Sporting Cristal es uno de los clubes que ha anunciado salidas y fichajes para la temporada 2026. Algunos elementos han sido cuestionados por los hinchas celestes, sabiendo que hay una reestructuración total con vías a conseguir el título de la Liga 1. En medio de ello, uno de los estrategas que ha estado pendiente del mercado de pases es Ángel Comizzo, quien ha puesto la mirada en un lateral 'rimense' que fue despedido por el club del Rímac.

Ángel Comizzo va por futbolista que fue despedido en Sporting Cristal

Según pudo informar el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, Ángel Comizzo ya inició sus trabajos con miras a la temporada 2026. Dado que renovó contrato con los albos por un año más, el estratega argentino quiere iniciar con pie derecho y alertó de un interés por un ex Sporting Cristal, Gabriel Alfaro.

Este lateral izquierdo llegó a debutar con camiseta de Sporting Cristal, pero no logró consolidarse en el primer equipo. Dado ello, el futbolista fue cedido en el 2025 a Comerciantes Unidos, pero a su regreso al Rímac le comunicaron que no le renovarán contrato por más temporadas. Ahora, siendo agente libre, Atlético Grau lo quiere a como de lugar y buscará conseguir su fichaje para potenciar el plantel liderado por Ángel Comizzo.

"Ángel Comizzo dirigirá como director técnico en la Liga 1 2026. Lateral izquierdo Gabriel Alfaro interesa en Los Albos. Terminó contrato con Sporting Cristal. La pretemporada iniciará el 5 de enero en Villa Santa Ana de Piura", informó el periodista de L1 MAX, Ernesto Jerónimo Macedo a través de su cuenta de 'X'.

Gabriel Alfaro interesa a Ángel Comizzo para que juegue en Atlético Grau.

Valor de mercado de Gabriel Alfaro

Según el portal "Transfermarkt", Gabriel Alfaro tiene un valor de mercado de 200 mil euros a sus 22 años de edad. El canterano de Sporting Cristal atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel profesional, ya que es la cifra mayor alcanzada en su temprana edad. Ahora, espero consolidar su futuro y seguir creciendo en la Liga 1.