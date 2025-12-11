- Hoy:
Ángel Comizzo, ex Universitario, remece el mercado al firmar por histórico club: "Definido"
El ex DT de Universitario, Ángel Comizzo, finalizó contrato con Atlético Grau al cierre del 2025, por lo que ahora se reveló dónde estampó su firma para el 2026.
Uno de los técnicos que dejó a la expectativa su continuidad en la Liga 1 fue Ángel Comizzo. Luego de dirigir por varias temporadas a Atlético Grau, el estratega informó a la directiva que tenía algunos temas familiares por resolver, adicional a la desazón de no poner al cuadro de Piura en un torneo internacional.
Ángel Comizzo firmó por histórico club de la Liga 1 2026
En las últimas horas, el periodista Gustavo Peralta informó que Ángel Comizzo decidió estampar su firma con el Club Atlético Grau de Piura por todo el 2026. Finalmente, el ex Universitario de Deportes aceptó el contrato de renovación que le ofreció la institución 'alba', por lo que el DT argentino seguirá en el fútbol peruano.
"DEFINIDO: Ángel Comizzo seguirá siendo el director técnico del Club Atlético Grau de Piura", informó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales.
Ángel Comizzo seguirá al mando de Atlético Grau.
De esta manera, la idea de Atlético Grau es que Comizzo se concentre de lleno en la Liga 1, sabiendo que hay muchas cosas por mejorar y uno de los puntos a tratar será la conformación del plantel 2026. El ex Universitario seguirá vinculado por un año más en la institución piurana para aportar toda su experiencia.
"Comizzo tiene la propuesta de renovación, depende de él. Él tiene una problemas familiares, vamos a esperarlo, él es de la casa, se va a tomar un tiempo. Deportivamente no nos fue bien, creo que nos va a ir mucho mejor, con mejora continúa y cuando tengamos el estadio podamos brindar un buen espectáculo", informó en noviembre del 2025 el presidente de Atlético Grau, Arturo Ríos, a Ovación.
¿Qué clubes dirigió Ángel Comizzo?
- Talleres (Argentina)
- Querétaro (México)
- Universitario (Perú)
- Monarcas Morelia (México)
- Universidad César Vallejo (Perú)
- Atlético Grau (Perú)
