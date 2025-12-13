Jeriel De Santis, ex Alianza Lima, remece el mercado y firma por mítico club de Liga 1: "Por un año"

Sorpresa total en el mercado de pases de la Liga 1 2026. Jeriel De Santis, exdelantero de Alianza Lima, regresa a nuestro balompié para defender los colores de FBC Melgar por una temporada. El cuadro arequipeño apuesta por el atacante de 23 años que no logró trascender con camiseta 'íntima'.

Caracas FC anuncia cesión de Jeriel De Santis a Melgar

A través de redes sociales, Caracas FC de Venezuela anunció oficialmente la salida de Jeriel De Santis en calidad de préstamo, con opción a compra. De esta manera, el delantero con pasado en Alianza Lima tiene la posibilidad de demostrar su mejor versión en Arequipa y convencer al pueblo de Melgar que puede aportar con goles.

"Cedido. Jeriel De Santis jugará a préstamo por un año con opción a compra, en el FBC Melgar de Perú. ¡Éxitos en tus nuevos retos. Con todo!", informó Caracas FC de Venezuela.

Caracas FC anuncia a Jeriel De Santis en FBC Melgar.

Melgar presentó a Jeriel De Santis

Luego de que Caracas FC indique los términos de la llegada de Jeriel De Santis a FBC Melgar, el cuadro rojinegro no se quedó con los brazos cruzados y con un video presentó por todo lo alto a su nueva incorporación que desea ser fundamental a lo largo de la Liga 1 2026 y Copa Sudamericana.

"¡BIENVENIDO AL DOMINÓ, JERIEL! Delantero de 23 años y 1.90 m, que llega tras una sólida temporada con Caracas FC este 2025, en la que registró 13 goles y 2 asistencias entre la Liga Venezolana y la CONMEBOL Sudamericana", informó el cuadro 'Dominó'.

Valor de mercado de Jeriel De Santis

Según el portal Transfermarkt, Jeriel De Santis tiene un valor de mercado de 300 mil euros a sus 23 años de edad. Esta cifra no se compara a su mejor rendimiento en la temporada 2022, cuando llegó a valer 500 mil euros con Boavista de Portugal.