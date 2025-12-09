0
Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Clubes de Vóley

Melgar remece Arequipa y anuncia la salida de lateral para reforzar a campeón peruano: "Éxitos"

¡Oficial! Mediante sus redes sociales, Melgar confirmó una sorpresiva salida en su plantel. La joven figura tendrá una nueva experiencia en un club campeón del Perú el 2026.

Solange Banchon
Melgar hizo oficial el préstamo de su lateral a histórico rival de la Liga 1 2026
Melgar va por su revancha en la Liga 1 2026. El 'Dominó' viene haciendo una importante reestructuación en su plantel, y ahora el 'León del Sur' hizo oficial la salida de uno de sus talentosos jugadores que fichará por un emblemático club la próxima temporada.

Melgar anuncia la salida de futbolista para reforzar a campeón peruano

Se trata de Mathías Llontop. El joven lateral reforzará a Sport Boys, primer campeón del fútbol peruano para el 2026. Así lo anunció la escuadra arequipeña, a través de sus redes sociales.

Éxitos y a seguir rugiendo, Mathías. Se ha llegado a un acuerdo con Sport Boys para ceder en calidad de préstamo a nuestro rojinegro, Mathías Llontop, por toda la temporada 2026", indicó Melgar en su cuenta de 'X', anteriormente Twitter.

Mathías Llontop

Mathías Llontop será nuevo refuerzo de Sport Boys el 2026/Foto: X

En relación a sus números, este 2025, el también interior izquierdo alternó como titular, sobretodo en los últimos encuentros del 'Dominó'. Bajo ese escenario, logró brindar 2 asistencias de gol, de un total de 30 duelos oficiales por Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Cabe recordar que, como parte de su planificación deportiva, la institución arequipeña también anunció la renovación de Alec Deneumostier, Lautaro Guzmán, Ricardo Farro, Horacio Orzán, al igual que los préstamos de Percy Liza, y Mariano Barreda.

¿En qué clubes ha jugado Mathías Llontop?

  • Universidad San Martín de Porres
  • Carlos A.Mannucci
  • FBC Melgar

Valor en el mercado de Mathías Lontop

Según Transfermarkt, el lateral peruano Mathías Llontop permanece cotizado en 500 mil euros en el mercado de pases a sus 23 años. Esta cifra es la más alta en su carrera profesional tras la última actualización del prestigioso portal internacional.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

