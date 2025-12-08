Melgar sorprende y le arrebata a Universitario al delantero que marcó 15 goles esta temporada

Universitario de Deportes es el actual tricampeón del fútbol peruano y es por eso que varios representantes de jugadores nacionales e internacionales ofrecen a sus futbolistas para que vistan de crema. Uno de esos nombres es el de Pablo Erustes, goleador de la Liga 1 y que marcó 15 goles esta temporada. Sin embargo, quienes decidieron ir por todo por el fichaje del delantero fue Melgar, fichándolo y arrebatándole al cuadro crema esa posibilidad.

Melgar fichó y le arrebató a Universitario al delantero que marcó 15 goles esta temporada

Según informó el periodista Kevin Pacheco, el delantero argentino nacionalizado peruano, Erustes, es el nuevo fichaje de FBC Melgar por dos temporadas y se espera que se convierta en su principal goleador.

"Pablo Erustes es el nuevo refuerzo de FBC Melgar. El acuerdo es por dos temporadas, con la opción de extenderlo un año más si se cumplen los objetivos. El delantero tenía ofertas del extranjero, pero finalmente optó por unirse al proyecto de la administración rojinegra", se puede leer en la cuenta de X del comunicador.

Pablo Erustes es nuevo jugador de FBC Melgar por dos temporadas.

De esta forma, Melgar le arrebata a Universitario de Deportes un delantero capaz de marcar una gran cantidad de goles, los cuales ahora dejará de hacer para Deportivo Garcilaso y gritará sus tantos con el cuadro arequipeño.

Es importante mencionar que, según informó Gustavo Peralta en L1MAX, Pablo Erustes fue ofrecido a la escuadra crema para que sea su nuevo delantero en busca del tetracampeonato, pero que a la vez todo dependía de la salida de Jairo Vélez. No obstante, este ofrecimiento no llegó a un acuerdo y ahora el cuadro arequipeño lo fichó por dos años con opción a uno más.

En este 2025, el delantero argentino de 31 años anotó un total de 15 goles en 31 partidos jugando con la camiseta de Deportivo Garcilaso, tanto en el Torneo de Apertura como en el Clausura."

Durante su paso por el fútbol peruano, Erustes jugó en Deportivo Municipal durante la temporada 2023, en Garcilaso del Cusco en 2024 y 2025, y ahora se unirá a las filas de FBC Melgar como su gran adquisición en este mercado de fichajes.