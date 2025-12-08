Patrick Zubczuk, ex Universitario, rompió el mercado tras firmar por mítico club de Liga 1: "Retos..."

Uno de los jugadores que se mantiene en la mente de los hinchas de Universitario es Patrick Zubczuk. El futbolista formado en tienda crema tuvo sus chances en el primer equipo, pero finalmente optó por nuevos rumbos en busca de regularidad. Ante ello, el mercado de fichajes de la Liga 1 2026 ha sorprendido con su firma en mítico club de Primera.

Patrick Zubczuk firmó por mítico club de Liga 1 2026

A través de redes sociales, se confirmó que Deportivo Garcilaso decidió ofrecerle un contrato de renovación a Patrick Zubczuk por su gran temporada como titular en el elenco cusqueño. Por si fuera poco, confía en sus capacidades para que sea el guardián del arco para lo que será la Liga 1 y Copa Sudamericana 2026.

"El Club Deportivo Garcilaso anuncia la renovación del guardameta Patrick Zubczuk de cara a la temporada 2026. Seguimos juntos en el proyecto del equipo, listos para afrontar los retos de la próxima temporada", informó el cuadro del 'Pedacito del Cielo' en sus cuentas oficiales.

Patrick Zubczuk se queda en Deportivo Garcilaso al firmar contrato de renovación.

Como se conoce, Patrick Zubczuk llegó a Deportivo Garcilaso a inicios del 2025 luego de su paso en UTC y en el que se libró del descenso. Con el cuadro cusqueño, el plantel ha tenido un gran rendimiento para meterse en zona de clasificación a torneos internacionales. El guardameta de 30 años ha sido regular a lo largo de la temporada y espera seguir potenciando su juego por el bien del cuadro celeste.

¿En qué clubes jugó Patrick Zubczuk?

Universitario de Deportes

Universidad César Vallejo

Cienciano

UTC

Deportivo Garcilaso

Valor de mercado de Patrick Zubczuk

Según el portal "Transfermarkt", Patrick Zubczuk tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 30 años de edad. El portero ha sigo regular en los últimos años, en el que su mejor versión fue en la temporada 2023 al valer medio millón de euros con UTC de Cajamarca.