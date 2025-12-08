- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Gimnasia vs Estudiantes
- Tabla Liga de Vóley
Patrick Zubczuk, ex Universitario, rompió el mercado tras firmar por mítico club de Liga 1: "Retos..."
El exportero de Universitario, Patrick Zubczuk, remece el mercado del fútbol peruano al confirmarse que estampó su firma con tradicional club de la Liga 1 2026.
Uno de los jugadores que se mantiene en la mente de los hinchas de Universitario es Patrick Zubczuk. El futbolista formado en tienda crema tuvo sus chances en el primer equipo, pero finalmente optó por nuevos rumbos en busca de regularidad. Ante ello, el mercado de fichajes de la Liga 1 2026 ha sorprendido con su firma en mítico club de Primera.
PUEDES VER: Delantero que fue pretendido por Universitario sorprende al despedirse de su club: "Gracias"
Patrick Zubczuk firmó por mítico club de Liga 1 2026
A través de redes sociales, se confirmó que Deportivo Garcilaso decidió ofrecerle un contrato de renovación a Patrick Zubczuk por su gran temporada como titular en el elenco cusqueño. Por si fuera poco, confía en sus capacidades para que sea el guardián del arco para lo que será la Liga 1 y Copa Sudamericana 2026.
"El Club Deportivo Garcilaso anuncia la renovación del guardameta Patrick Zubczuk de cara a la temporada 2026. Seguimos juntos en el proyecto del equipo, listos para afrontar los retos de la próxima temporada", informó el cuadro del 'Pedacito del Cielo' en sus cuentas oficiales.
Patrick Zubczuk se queda en Deportivo Garcilaso al firmar contrato de renovación.
Como se conoce, Patrick Zubczuk llegó a Deportivo Garcilaso a inicios del 2025 luego de su paso en UTC y en el que se libró del descenso. Con el cuadro cusqueño, el plantel ha tenido un gran rendimiento para meterse en zona de clasificación a torneos internacionales. El guardameta de 30 años ha sido regular a lo largo de la temporada y espera seguir potenciando su juego por el bien del cuadro celeste.
¿En qué clubes jugó Patrick Zubczuk?
- Universitario de Deportes
- Universidad César Vallejo
- Cienciano
- UTC
- Deportivo Garcilaso
Valor de mercado de Patrick Zubczuk
Según el portal "Transfermarkt", Patrick Zubczuk tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 30 años de edad. El portero ha sigo regular en los últimos años, en el que su mejor versión fue en la temporada 2023 al valer medio millón de euros con UTC de Cajamarca.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90