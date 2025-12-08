- Hoy:
Campeón peruano sorprende a sus hinchas y decide la salida de ¡11 futbolistas!: "Gracias..."
¡Purga masiva! Este equipo histórico que supo salir campeón de la Liga 1 optó por la salida de 11 jugadores de cara a la campaña 2026.
A falta de la definición por ser Perú 2 entre Cusco FC y Sporting Cristal, los otros 16 equipos ya vienen planificando lo que será la edición de la Liga 1 2026 y además de asegurar varios refuerzos, también viene sus directivos vienen decidiendo las salidas de elementos que no serán tomados en cuenta.
Por ejemplo, Sport Boys, cuadro que para la próxima temporada buscará luchar por clasificar a un torneo internacional para el 2027, oficializó que 11 jugadores dejará el club porteño de cara a la siguiente temporada.
Los futbolistas que dejarán la 'Misilera' son los siguientes: Jesús Huamán, Enzo De La Peña, Fidel Martínez, Rodrigo Colombo, Jorge Ríos, Axel Domínguez, Matías Almirón, Gilmar Rodríguez, Fabrizio Roca, Benjamín Villalta y Emile Franco.
Sport Boys anunció salida de 11 jugadores.
Cabe señalar que en esa lista 'negra' no aparece Cristian Carbajal, lateral izquierdo que será transferido a Alianza Lima, club que deberá pagar alrededor de 150 mil dólares por la cláusula de salida.
Recordemos que Juan Carlos Cabanillas no seguirá como entrenador de Sport Boys y todo apunta a que su reemplazo será Norberto Araujo, argentino que también pasó por el equipo chalaco en su etapa como jugador.
¿Hernán Barcos llegará a Sport Boys?
Tras anunciarse que no seguirá en Alianza Lima, uno de los clubes que ha mostrado interés por Hernán Barcos es Sport Boys. El elenco porteño quiere al 'Pirata' por dos temporada, para su 'centenario', que se celebra en 2027.
