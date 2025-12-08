¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC y dónde ver la ida de Playoffs de la Liga 1?

Se juega la última llave de los Playoffs de la Liga 1 2025 entre Sporting Cristal vs Cusco FC. Solo uno de ellos podrá clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que hay mucho en juego en estos compromisos de ida y vuelta. Conoce todos los detalles de este vibrante compromiso que cerrará el año deportivo en nuestro país.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

El partido de ida de los Playoffs de la Fase 2 de la Liga 1 2025 entre Sporting Cristal vs Cusco FC se juega este miércoles 10 de diciembre. El recinto deportivo será el Estadio Nacional, en el que los celestes serán locales para anhelar una ventaja en el marcador de cara al próximo choque de vuelta en la Ciudad Imperial.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC inicia a partir de las 20:00 horas locales (01:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 19:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia: 21:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 22:00 horas

Sporting Cristal y Cusco FC se verán cara a cara en partidos de ida y vuelta.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC por la ida de los Playoffs de la Liga 1 2025 se verá por L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de Win TV, DirecTV y Claro. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante el app de DGO.

Previa Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal llega a este partido tras dejar fuera a Alianza Lima en la Fase 1 de los Playoffs. El cuadro celeste no presenta bajas para este choque, pero sí un desgaste que deberá trabajar en estos días Paulo Autuori para la recuperación óptima. Por su parte, Cusco FC llega descansado a este encuentro, y con la particularidad de ver el rendimiento de los celestes para tratar de dar el batacazo en el Estadio Nacional.