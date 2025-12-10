¡Se cayó el fichaje! Universitario perdió a futbolista argentino que quería para el 'Tetra'

¡Atención! Luego de haber salido tricampeón de la Liga 1, Universitario de Deportes tiene como firme objetivo conseguir el 'Tetra' y hacer historia en la Copa Libertadores a lo largo del 2026. Bajo esa premisa, y para lograr tal meta, los cremas quieren reforzarse con futbolistas de élite y se interesaron en un talentoso argentino que viene rompiéndola en el extranjero, pero lamentablemente perdieron la opción de ficharlo.

Con la misión de potenciar su mediocampo, la 'U' buscó hacerse con los servicios de un volante ofensivo de 27 años que actualmente juega en Coquimbo Unido de Chile, pero por su enorme rendimiento esta campaña (salió campeón) ha despertado el interés de diversos clubes en todo el continente. Nos referimos a Matías Palavecino, quien sonó como posible fichaje para los merengues hace unos días.

Si bien es cierto el periodista Gustavo Peralta había indicado que la negociación se complicó con el argentino, todavía existía esperanza de que logre arribar a Universitario de Deportes. No obstante, ahora, el también comunicador, Sebastián Aguilar informó que el volante está cerca de estampar su firma en otro conocido e histórico elenco chileno, por lo que la 'U' deberá centrarse en contratar a otro jugador para ese puesto.

"Matías Palavecino llegó al complejo Raimundo Tupper. Todo indica que afina detalles para ser el primer refuerzo de la Universidad Católica para 2026", precisó en sus redes sociales. De esta forma, el hombre de Coquimbo Unido está a punto de dejar su club actual, donde todavía tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este 2025, y llegará en condición de futbolista libre a la UC.

Matías Palavecino jugaría en la U. Católica.

¿En qué clubes ha jugado Matías Palavecino?

Estos son los clubes en los que ha jugado el futbolista hoy cotizado en 1 millón de euros: