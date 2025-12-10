Jairo Vélez será nuevo jugador de Alianza Lima: ¿Por cuánto tiempo firmará contrato?

Uno de los movimientos más inesperados en el mercado de fichajes fue la salida de Jairo Vélez de Universitario de Deportes, el atacante dejó de lado la propuesta de los cremas y ahora su futuro estará en el eterno rival de Alianza Lima. A falta de oficialización, el ecuatoriano defenderá la blanquiazul la próxima temporada. Conoce por cuánto tiempo firmará contrato.

¿Por cuánto tiempo firmará contrato Jairo Vélez con Alianza Lima?

El periodista Kevin Pacheco reveló que la directiva de Alianza Lima ya concretó el pago por los derechos del jugador a la Universidad César Vallejo, club que era dueño de su pase. De esta forma, ya no existen impedimentos para la llegada del ecuatoriano a tienda blanquiazul.

Del mismo modo, Pacheco recalcó que ya existía un acuerdo previo con el jugador, por lo que ahora solo resta la firma de contrato que los unirá a los blanquiazules por tres temporadas, es decir hasta finales de la temporada 2029.

Jairo Vélez dejó Universitario y jugará con Alianza Lima hasta 2029.

"Jairo Vélez es nuevo jugador de Alianza Lima. Todo cerrado. Club blanquiazul concluyó acuerdo con la UCV y adquirió la totalidad de los derechos del jugador. Con el futbolista ya había acuerdo. Contrato es por tres temporadas. Se anunciará todo en las próxima horas", informó el citado comunicador.

De esta forma, solo es cuestión de horas para que el club haga oficial la llegada de Jairo Vélez, dando un golpe certero en el mercado de fichajes al arrebatarle a uno de sus mejores jugadores a su máximo rival.

Números de Jairo Vélez este 2025

El popular 'Chato' Vélez llegó a Universitario a inicios de temporada, donde empezó siendo considerado como un revulsivo en el esquema. Sin embargo, con el pasar de las fechas fue adquiriendo protagonismo al punto que cerró el año como un titular indiscutible. En total, Vélez jugó 37 partidos con camiseta crema, donde marcó 3 goles y aportó con una asistencia.