Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 31 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de los partidos de hoy EN VIVO en todo el mundo. Tenemos acción en la Copa Africana de Naciones y Liga de Arabia Saudita.
Se termina el año y aquí te dejamos la programación de los partidos más importantes que se jugarán este miércoles 31 de diciembre. Tenemos fútbol en vivo en la Copa Africana de Naciones y en Liga de Arabia Saudita. Revisa los horarios, canales de transmisión y qué equipos jugarán.
Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Guinea Ecuatorial vs Argelia
|Win+ Futbol, Zapping
|11:00
|Sudan vs Burkina Faso
|Win Sports, Win Play
|14:00
|Gabon vs Costa de Marfil
|Claro Sports, Win+ Futbol
|14:00
|Mozambique vs Camerún
|Win+ Futbol, Zapping
Partidos de hoy en la Liga de Arabia Saudita
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:25
|NEOM vs Al Ittihad
|Canal GOAT, DAZN
|12:30
|Al Shabab vs Al Quadisiya
|12:30
|Al Kholood vs Al Hilal
|Canal GOAT, DAZN
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
