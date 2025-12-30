0

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 31 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos de hoy EN VIVO en todo el mundo. Tenemos acción en la Copa Africana de Naciones y Liga de Arabia Saudita.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este 31 de diciembre
Programación de partidos en vivo para este 31 de diciembre | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Se termina el año y aquí te dejamos la programación de los partidos más importantes que se jugarán este miércoles 31 de diciembre. Tenemos fútbol en vivo en la Copa Africana de Naciones y en Liga de Arabia Saudita. Revisa los horarios, canales de transmisión y qué equipos jugarán.

Gianluca Lapadula conoció postura de Spezia en medio del mercado de pases.

PUEDES VER: Spezia toma firme medida con Gianluca Lapadula en medio de rumores de su salida: "No está"

Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Guinea Ecuatorial vs ArgeliaWin+ Futbol, Zapping
11:00Sudan vs Burkina FasoWin Sports, Win Play
14:00Gabon vs Costa de MarfilClaro Sports, Win+ Futbol
14:00Mozambique vs CamerúnWin+ Futbol, Zapping

Partidos de hoy en la Liga de Arabia Saudita

HORARIOPARTIDOSTV
10:25NEOM vs Al IttihadCanal GOAT, DAZN
12:30Al Shabab vs Al Quadisiya
12:30Al Kholood vs Al HilalCanal GOAT, DAZN

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Pedro Gallese fue presentado oficialmente como nuevo portero de Deportivo Cali: "Tu nueva casa"

  2. Spezia toma firme medida con Gianluca Lapadula en medio de rumores de su salida: "No está"

  3. ¡Sorpresa! Boca Juniors va por el golpe y quiere fichar a '9' que iba a jugar por Alianza Lima

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano