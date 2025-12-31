Kylian Mbappé a un paso de perderse la Supercopa de España: Real Madrid confirma fuerte lesión
A través de un comunicado, Real Madrid anunció lesión de Kylian Mbappé que no solo lo pone en duda por LaLiga, sino también en la Supercopa de España.
Real Madrid cierra del 2025 con una dura noticia como lo es la lesión de Kylian Mbappé a poco de la reanudación de LaLiga. El atacante francés venía entrenando arduamente bajo la dirección de Xabi Alonso, pero ahora se confirmó su ausencia para los siguientes días de trabajo físico. ¿Se pierde LaLiga y Supercopa de España?
Kylian Mbappé se lesionó en Real Madrid
A poco de cerrar el año 2025, Real Madrid informó a sus millones de seguidores con un parte médico de Kylian Mbappé en el que reporta que el atacante francés sufrió un esguince de rodilla, lo que estaría dejándolo fuera de las canchas por tres semanas aproximadamente. De confirmarse ello, el delantero no solo se perderá el reinicio de LaLiga, sino los partidos que tiene por delante en la Supercopa de España.
Si bien Real Madrid mantiene con cautela la recuperación del francés, es claro que hay mucha incertidumbre en base a lo que vaya a ocurrir con el plantel de Xabi Alonso para el choque ante Real Betis y Atlético de Madrid.
"Parte médico de Mbappé. Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución.", informó Real Madrid a través de un comunicado.
Parte médico de Kylian Mbappé.
Partidos que se perdería Kylian Mbappé con Real Madrid
Estos son los partidos que tiene programado Real Madrid para inicios del 2026. El cuadro blanco tiene cotejos de LaLiga y Supercopa de España en el posible tiempo de recuperación que necesitaría Kylian Mbappé:
- Real Madrid vs Real Betis - Domingo 4 de enero (10:15 hora peruana) | LaLiga
- Atlético de Madrid vs Real Madrid - Jueves 8 de enero (Horario por definir) | Semifinal Supercopa de España
- Real Madrid vs Levante - Sábado 17 de enero (08:00 hora peruana) | LaLiga
- Real Madrid vs Mónaco - Martes 20 de enero (15:00 hora peruana) | Champions League
