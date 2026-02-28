Universitario goleó 5-1 a club chileno y desató la algarabía a la hinchada merengue

Universitario de Deportes sigue firme en su tarea de salir campeón de la Liga 1 y con ello el tetracampeonato en 2026, sin embargo no es la única división que viene disputando torneos, ya que la Sub-16 del cuadro merengue logró una gran victoria ante un club chileno y alcanzó que los hinchas vivan un gran momento.

Universitario ganó 5-1 a club chileno y desató la algarabía a la hinchada merengue

La categoría 2010 de Universitario goleó 5-1 a su similar Audax Italiano por la última fecha del Torneo Internacional Pioneros U16 y se quedó con el séptimo lugar del campeonato internacional.

Anterior a este encuentro, el cuadro merengue disputó 5 partidos en donde consiguió solo dos victorias y tres derrotas desde la Ciudad Deportiva Albion FC

Para Universitario de Deportes alcanzar el 7mo puesto tuvo que empezar el Torneo Internacional PIeroneros U16 perdiendo ante Barra FC de Brasil y luego por Deportiva Concepción de Chile.

Universitario ganó 5-1 a Audax Italino de Chile por el Torneo Pioneros U16.

Luego alcanzó una victoria importante ante Bragantina de Brasil por 2-0 y 1-0 ante Albion FC, el dueño del campeonato organizado en Uruguay.

Sin embargo no todo fue bonito para los hinchas que se ilusionaro con alcanzar el podio en el Torneo Pioneros U16, ya que en la penúltima fecha cayeron 2-0 ante Bolívar.

Universitario alcnazó el 7mo lugar del campeonato luego de sobrepasar su estadística de 2 victorarias a 3 por lo que su partipación fue meritorio.

¿Qué clubes participaron en el Torneo Pioneros U16?

El Torneo Pioneros U16 llegó a su fin, sin embargo, contó con la participación de Albion FC (Organizador-Uruguay), Sporting Cristal (Perú), Coritiba (Brasil), Selección Uruguaya, Audax Italiano (Chile), Atlético Talleres (Argentina), Bolívar (Bolivia), Sport Boys (Perú), Barra FC (Brasil), Deportes Concepción (Chile) y Red Bull Bragantino (Brasil).