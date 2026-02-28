Universitario cayó 2-0 ante recién ascendido y los hinchas explotan en redes sociales

Universitario de Deportes generó molestia total entre sus hinchas debido a que perdió 2-0 contra club recién ascendido en importante partido del fútbol peruano. El elenco crema tiene como objetivo salir campeón nacional esta temporada, pero esta derrota totalmente inesperada hace que muchos duden sobre si podrá lograrlo.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el elenco estudiantil informó a sus aficionados sobre el duro resultado que tuvieron en su visita al interior del país y de inmediato aparecieron decenas de comentarios asegurando que este año será un fracaso. Vale precisar que no nos referimos al elenco que dirige Javier Rabanal y que está compitiendo en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, sino al que disputará la Liga Femenina.

Resulta que Universitario de Deportes perdió 2-0 con CD Yanapuma en el Estadio Max Agustín de Iquitos en la tarde de presentación del recién ascendido a Primera División. Las 'Leonas' cayeron en este encuentro amistoso donde el rival estuvo ante su hinchada mostrando al plantel que buscará hacer historia este año en el fútbol femenino, por lo que sus hinchas reaccionaron sumamente molestos y preocupados.

Universitario perdió ante CD Yanapuma.

Según los aficionados, esto es culpa del jefe polideportivo del club, Fabrizio Acerbi, y exigen su salida inmediata. Esta campaña la 'U' tiene la obligación de salir campeón de la Liga Femenina para acabar con la hegemonía de Alianza Lima que es el actual bicampeón del balompié peruano y quiere conseguir el 'Tri' para su palmarés.

¿Cuándo empieza la Liga Femenina 2026?

La Liga Femenina 2026 iniciará el próximo 14 de marzo y contará con Torneo Apertura y Clausura. Ambas competiciones tendrán 11 fechas cada una y después habrá una fase final. Recordemos que si un club gana los dos certámenes se hará automáticamente campeón nacional, pero sino habrá una final como la temporada pasada cuando Alianza Lima derrotó a Universitario.