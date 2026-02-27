- Hoy:
Universitario ganó 1-0 a club histórico y es candidato a salir campeón en 2026
Universitario de Deportes sigue sorprendiendo, logrando un importante triunfo y ahora es un candidato real a ser campeón en la temporada 2026.
Universitario de Deportes continúa sumando victorias en la Liga 1 con el objetivo principal de convertirse en tetracampeón del fútbol peruano. No obstante, no descuida a sus divisiones menores, que también están destacando en los diversos torneos juveniles. Tal es el caso de la Sub-16 del equipo crema, que logró imponerse 1-0 a Albion FC de Uruguay en el Torneo Pioneros U16.
La categoría 2016 de Universitario venció 1-0 a su similar Albion FC de Uruguay en la cuarta fecha del Torneo Internacional Pioneros U16, celebrado en tierras uruguayas en la Ciudad Deportiva Albion.
La sub-16 de Universitario de Deportes venció 1-0 a Albion FC por el Torneo Internacional U16 y candidato a campeón.
En un encuentro muy disputado, el equipo crema liderado por el delantero Jhon Jairo Guzmán, quien ya ha estado entrenando con las divisiones mayores, logró la victoria ante el equipo anfitrión del campeonato.
Con este resultado favorable, la división menor de Universitario alcanzó su tercera victoria y solo cuenta con una derrota, por lo que es candidato a salir campeón del Torneo Pioneros U16.
Jhon Jairo Guzmán es una de las figuras de Universitario en el Torneo Pioneros U16.
Universitario en el Torneo Internacional Pioneros U16
Cabe mencionar que antes de este partido, Universitario de Deportes ya había disputado encuentros ante Red Bull Bragantino de Brasil, a quienes vencieron 2-0.
Luego, los cremas se enfrentaron al Barra FC de Brasil, venciéndolos por 1-0. En el inicio del campeonato internacional, sufrieron una derrota ante Deportivo Concepción de Chile por 2-1.
